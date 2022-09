JXC muy nervioso, pero ojo Javier Milei: "Fallamos bastante"

Es interesante el punto porque una persona que está queriendo volar, luego de terminar la secundaria, lo primero que pretende es trabajar, estudiar e independizarse de los padres. Es el ABC de todo aquel que tenga ambiciones en la vida. “Hoy se tienen que ir a vivir en pareja o con amigos, pero eso ya no es una independencia como quieren muchos. Otros directamente no lo pueden hacer por estos sueldos que tenemos”, grafica con los pies en la tierra.

image.png

Interna liberal y JXC ofreciendo cargos para bajar a Javier Milei en las provincias

Mientras el diputado nacional Javier Milei recorre el país -el 1 de octubre estará en Tucumán-, las internas se profundizan pero ya con él como precandidato a presidente 2023. Ese condimento les da cierta seguridad a los partidos locales para tener un norte, no como ocurrió en 2021, donde él les respondió a todos que se iba a enfocar en la Ciudad de Buenos Aires y así fue.

“Nosotros comenzamos hace 2 años como un grupo liberal. En ese momento no teníamos el apoyo explícito de Javier Milei porque él se había enfocado en Capital Federal. Eso fue muy difícil para nosotros porque no estaba instalado, pero los jóvenes ya venían siendo atravesados por las ideas de Milei.

Es decir, esto vino de abajo hacia arriba. El tema es que no tenemos un líder como el peronismo que nos dice hagan algo

A la vez, eso es algo bueno porque los personalismos se encargan de exterminar a todo el alrededor, cuando nuestro desafío es que seamos un semillero de gente que ayude a conducir este país en los próximos años”.

En el punto de organizarse e ir hacia un objetivo fallamos bastantes

Es que las internas entre los diferentes espacios liberales y libertarios está haciendo perder el pulso de lo importante y lo urgente. Ninfa ordena: "Tenemos desde el liberalismo clásico hasta los anarco-libertarios, que no son los mayoritarios igual. Los principales son los paleolibertarios y los minarquistas son los mayoritarios, incluso más que los libertarios clásicos.

Los liberales clásicos no están consiguiendo un lugar de representación para ellos solo porque Ricardo López Murphy está con Juntos por el Cambio y no son los protagonistas del espacio.

image.png

Cuando nos lanzamos hace dos años, nos integramos a Republicanos Unidos, que supuestamente firmaron hasta un papel para no integrar Juntos por el Cambio, pero en un momento la discusión fue ‘Javier Milei si o no’. Fue ahí que me tomé el trabajo de hacer un censo de 300 jóvenes, cuando Javier Milei no estaba en la política todavía. Hicimos una lista con Espert y otros como opciones y un 80% votó por Milei.

Entonces, sostuvimos esa postura y desde Republicanos Unidos no nos permitieron tener voz y lugar. Cuando pasó esto y Republicanos Unidos rompió su compromiso para irse a Juntos por el Cambio, saltamos del espacio solos. Ya habiamos comenzado a inscribir nuestro partido provincial y distrital. En ese momento, se produce el acercamiento de Milei a la política junto con Espert pero el que manejaba la estructura era Rosales y Javier los llevaba a los lugares pero fue una relación en la que a Javier no se lo notaba muy cómodo y no lideraba tanto.

Cuando intentamos pedirle a él que nos apoyara explícitamente, él nos dijo que se iba a concentrar en Capital Federa. Bueno, luego paso lo que paso, se separó de Espert y demás. Seguimos trabajando...

Ahí fue cuando JXC me ofreció hasta cargos para que se terminara desarmando este espacio. De hecho, la persona que ocupó el espacio que me había ofrecido, hoy es diputada

Lo que quiero decir es que estoy en esto por convicción y porque realmente creo en las ideas de la libertad.

Hasta que apareció un partido que nos prestó la estructura: Libertad y Cambio, que no nos pedía nada a cambio pero tampoco nos daba nada, salvo prestarnos la estructura. Ahí pusimos como condición poner de candidatos a nuestros chicos sin limites y que ellos pudieran expresar lo que quisieran. Eso nos permitió presentarnos el año pasado en 3 elecciones: en las provinciales, que sacamos 9.000 de la nada; en las PASO, que sacamos 19.000 votos y en las generales, que sacamos 23.000 votos. Yo siempre a la cabeza como candidata a diputada nacional. De la nada y sin recursos porque fue todo a pulmón haciendo campaña en redes, sacamos 3,72% del padrón entre las 75 localidades que tendríamos que haber visitado.

Ahí pudimos tener más lazo con Javier, Carlos Kikuchi, Lilia Lemoine, Ramiro Marra y ahora estamos avanzando nuestro partido propio. Tenemos nuestra personería jurídica para nuestra propia Fundación Misión Libertad, que está esperando el alta de la AFIP”.

image.png

Javier Milei saca votos a JXC pero también al FDT

“Yo veo que está pegando más de todos lados. Está sacando votos al kirchnerismo como a JXC”, se arriesga Alvarenga. "Lo que pasa es que en la ciudad es más fácil el boca en boca pero en el campo también, porque tanto JXC como el FDT lo están saqueando por todos lados”, ejemplificando con el contraste que generó el dólar soja, el voto de la oposición a Bienes Personales y el Consenso Fiscal.

Sobre el final, la paleolibertaria marcó dos puntos muy interesantes:

"Nos interesa la eliminación de la coparticipación porque las provincias deben tener sustentabilidad económica pero para eso primero hay que achicar el gasto público realmente. Queremos también que se bajen o eliminen algunos impuestos como Ganancias, Herencia, entre otros". "El nerviosismo de JXC nos da la pauta de que estamos adentro del balotaje porque si no no puede ser. Podés tirarnos palos pero, ¿tantas operaciones hasta involucrarnos en el atentado de CFK? Para nosotros fue un hecho policial de gente que no está muy bien de la cabeza. Me da la pauta que Javier Milei mide mejor que en muchas encuestas que están pagadas por alguien. Nosotros somos la real oposición".

