Evangélicos en Brasil ya no votan en bloque a Jair Bolsonaro

los católicos apostólicos romanos (52%) y

los evangélicos (26%); y

supera al espiritismo kardecista, que tiene 2%, algo menos que los declarados ateos.

Lula-da-Silva-con-evangelicos..jpg Luiz Inácio Lula da Silva en templo evangélico.

Evangélicos menos entusiastas

Es evidente que Lula da Silva provoca más atracción que Bolsonaro entre quienes se asumen como católicos, más allá que entre los católicos ocurre una heterogeneidad de valores que no sucede entre los evangélicos. En parte porque Bolsonaro hizo una adhesión pública a los evangélicos, con bautismo en el río Jordán, Israel.

Entre los católicos, Lula da Silva gana 57% a 29%, afirma Datafolha. El resto se distribuye entre los otros candidatos. Son votos válidos: excluyen a blancos, nulos e indecisos.

Este resultado es diferente en el universo electoral evangélico: Bolsonaro alcanza el 53%, Lula da Silva el 32%.

En el diario Folha de S. Paulo, José Eustáquio Alves, doctor en Demografía e investigador jubilado del IBGE (el INdEC brasilero), le dijo a Ana Virginia Balloussier, que los votantes sin religión pueden definir si habrá o no 2da. vuelta.

Aunque Bolsonaro tiene la mayoría de voto evangélico, y Lula, la mayoría entre los católicos, las elecciones se pueden decidir en 1ra. vuelta dependiendo de un segmento que tenga un peso del 11%. Es la mayor diferencia de votos entre los estratos sociodemográficos del país y podría ser la gota que colme el vaso para que la ola final de votos se derrame hacia la izquierda. Aunque Bolsonaro tiene la mayoría de voto evangélico, y Lula, la mayoría entre los católicos, las elecciones se pueden decidir en 1ra. vuelta dependiendo de un segmento que tenga un peso del 11%. Es la mayor diferencia de votos entre los estratos sociodemográficos del país y podría ser la gota que colme el vaso para que la ola final de votos se derrame hacia la izquierda.

De todos modos, aclara Folha, el voto más codiciado es el de los evangélicos, porque tienen un comportamiento más disciplinado en la formación del voto, aún cuando acierten menos en las urnas.

Intentando consolidar ese sufragio que sospecha que se les escapa, pastores e influencers evangélicos que simpatizan con Bolsonaro convocaron a ayunos y vigilias.

Por ejemplo, el concejal Nikolas Ferreira, candidato a diputado federal por el Partido Liberal en Minas Gerais (el PL es Bolsonaro), hizo un video con jóvenes cristianos influencers y afirmó:

"¿Nuestra arma? El ayuno y la oración. ¿Nuestra lucha? Contra el verdadero mal. ¿Y nuestro tiempo? Es ahora. Así como la reina Esther, que entendió su propósito y convocó a días de ayuno y oración por su pueblo que estaba en peligro, los convocamos a que, juntos, además de posicionarnos con un voto consciente, entrar de oración y ayuno durante 3 días, entre el 30/09 y el 02/10, para las elecciones en Brasil".

Michelle Bolsonaro, la mujer del Presidente, compartió un video en Instagram convocando a un ayuno de 12 horas a partir del jueves 29/09, al que adhirió el controvertido pastor Silas Malafaia, de las Asambleas de Dios (pentecostales).

La pastora Valdirene Moreira subió un video afirmando: "El destructor quiere entrar no sólo en la nación brasilera, quiere destruir la Tierra. El insecticida tiene un número: 22" (la boleta de Bolsonaro).

En 48 horas de la última semana proselitista, los contenidos políticos impulsados por líderes religiosos generaron 4,3 millones de interacciones en YouTube, Instagram y Facebook, según Casa Galileia, que audita las acciones y campañas cristianas en Brasil. Pero no todos los evangélicos están con Bolsonaro o no todos irán a votar por Bolsonaro.

Andrea Laís Barros Santos, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Federal de Bahía e investigadora de Casa Galileia, le dijo al diario O Estado de S. Paulo:

Los pastores aún no hicieron un discurso asumiendo que parte del electorado evangélico no votará por Bolsonaro sino por Lula. Los pastores aún no hicieron un discurso asumiendo que parte del electorado evangélico no votará por Bolsonaro sino por Lula.

Hay una cierta decepción, más allá de los valores: Bolsonaro ha perdido fuelle y es posible anticipar que no será reelegido. Luego, la pobreza, que golpea, en especial cuando sucede una pauperización.

Luego, si hablamos de valores: Bolsonaro hizo un gobierno que ha beneficiado a los ricos y a los muy ricos; ha gestionado mal la pandemia de Covid-19 en la que murieron en especial pobres enfermos, indígenas y ancianos: 700.000 personas; ha fomentado la minería ilegal, la deforestación y el tráfico de madera en la Amazonía. ¿Qué hay de cristiano en eso?

evangelicos en brasil.jpg Cristianos en Brasil, una comunidad gigantesca, tan entusiasta como heterogenea.

Cristianismo cultural

De todos modos, la búsqueda de un elector cristiano militante, que sucede en Brasil, es interesante de analizar en un universo más amplio.

¿Es realmente un elector cristiano o es un elector que politiza su pertenencia cristiana?

La militancia política de quienes, en teoría, son creyentes devotos, es un tema que está siendo muy evaluado también en otras latitudes.

Hay una teoría que avanza que afirma que hay personas que practican una suerte de cristianismo cultural antes que una devoción creyente. Esto quiere decir que hay casos en los que la devoción se confunde con una pertenencia partidaria.

Sin duda, católicos apostólicos romanos militantes aparecen como un universo electoral que ayudó al triunfo de Giorgia Meloni en Italia, quien además se asume como nacionalista y por eso es euroescéptica, o viceversa.

Pero hay otros datos. El cristianismo está en camino de convertirse en una minoría en USA, según un estudio reciente de Pew Research. El dato provoca muchos interrogantes en una sociedad en la que el catolicismo ha superado en número a los protestantes y evangélicos, al menos en los centros urbanos más importantes.

Junto a este comportamiento, o quizás consecuencia del mismo, aparecen otros factores vinculados muy interesantes. Una nueva encuesta bienal de las creencias cristianas en USA, que realizaron Ligonier Ministries y LifeWay Research encontró que muchos cristianos contemporáneos practican el arrianismo, una creencia del siglo IV: Jesús es el hijo de Dios pero no es divino como él.

Por ejemplo, el 43% de los evangélicos estadounidenses consultados dijo que Jesús "no es Dios" y el 65% estuvo en desacuerdo con la doctrina del 'pecado original'. Sin embargo, en temas sociales candentes como el aborto y el sexo fuera del matrimonio heterosexual, los evangélicos fueron casi unánimes en que son pecados: entonces, ahí aparece la gran pregunta: ¿es el cristianismo evangélico estadounidense hoy más una cultura política, cercana al Partido Republicano, que una religión? La formuló Peter Weber en The Week.

giorgia meloni.jpg Giorgia Meloni, católica anti aborto, anti LGBTQ+, anti inmigrantes.

Distorsiones

Esta línea de análisis de los datos se mezcla con un ensayo de Russell Moore en Christianity Today acerca del nacionalismo cristiano, idea que estuvo en la Casa Blanca con Donald Trump pero hoy día se revela con el patriarca Kirill en Rusia: él declaró, en forma solemne, y en nombre de la Iglesia Ortodoxa Rusa declaró que morir en Ucrania integrando el ejército de Vladimir Putin, “borra todos los pecados”. Algo así como una indulgencia contemporánea. Un disparate tan notable como el de los ayatollahs y mullahs del Islam más políticamente extremo, que envían a la muerte a los combatientes suicidas.

Otra vez aparece la cercanía entre religión y Estado, algo que, en verdad, en el cristianismo se remonta a cuando los líderes en Roma y Constantinopla aceptaron el convite del emperador romano Flavio Pedro Sabacio Justiniano o Justiniano I el Grande, para convertirse en la religión del Estado, el Imperio Romano de Oriente.

Entonces Moore citó a Damon Linker, quien estudió lo que sucedió con Giorgia Meloni, en Italia, aún cuando, considera Urgente24, su retórica nacionalista cristiana no seduce al papa Francisco tal como sí provocaba simpatías en el Vaticano durante el ascenso del fascismo con Benito Mussolini a la cabeza.

Peter Weber afirma que los evangélicos blancos estadounidenses, y es probable que también alcance a los electores de Bolsonaro en Brasil, eran políticamente más heterogéneos hasta la década de 1980, cuando comenzaron a unirse al Partido Republicano.

"Las creencias de los evangélicos a menudo están moldeadas por lealtades políticas y culturales, no solo por textos bíblicos", escribió Kristin Kobes Du Mez, profesora de Historia en Calvin University, en The Washington Post.

Ella agregó: "Durante el último medio siglo, los evangélicos conservadores han reorientado sus puntos de vista para defender fuertes protectores masculinos que luchan por la fe, la familia y la nación".

Esa cuestión de valores, que tiene poco que ver con el mensaje de la Biblia, sin embargo alentó a evangélicos a convertirse en partidarios leales del expresidente Donald Trump o del actual presidente Jair Bolsonaro, aún no compartiendo ni su moralidad ni su lealtad a las Escrituras.

Kobes Du Mez:

Cada vez más, aquellos que se identifican como evangélicos se están alineando no con un sistema teológico sino con una identidad cultural y política. Cada vez más, aquellos que se identifican como evangélicos se están alineando no con un sistema teológico sino con una identidad cultural y política.

Al analizar la encuesta de Ligonier, " el argumento de Kobes Du Mez de que el evangelicalismo es una cultura en lugar de un conjunto de creencias, nunca ha parecido más fuerte", escribe Jacob Huneycutt, estudiante de Historia Bautista en la Universidad de Baylor.

Esto tiene que ver claramente con un fracaso del cristianismo moderno, que cree más en los credos que en las experiencias personales con un Dios, que en teoría es personal.

David French, en The Atlantic, afirma que la palabra 'evangélico' se ha convertido "en un significado tan tribal que, en muchos hogares, el cristianismo evangélico es poco más que una marca de estilo de vida de Dios y el país".

