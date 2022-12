¿Puede Binance convertirse en el nuevo FTX?

Aun así, el haber pasado esta prueba no lo salva de su falta de transparencia. De acuerdo con Reuters, Binance lleva este año procesadas operaciones por casi US$ 22 billones, de las cuales la mayoría de los datos se encuentran ocultos. Un claro ejemplo está en que el exchange no comparte información financiera básica, como ingresos, ganancias y reservas de efectivo. A su vez, tampoco revela el rol que cumple la criptomoneda creada por ellos BNB en su balance.