Nadie cree a Washington: Bancos centrales compran oro

Kiener explicó que muchas economías podrían enfrentar “un poco de recesión” en el 1er. trimestre, lo que llevaría a muchos bancos centrales a reducir el ritmo de aumento de las tasas de interés y hacer que el oro sea instantáneamente más atractivo. Dijo que el oro es también el único activo que posee cada banco central.

Según el Consejo Mundial del Oro, los bancos centrales compraron 400 toneladas de oro en el 3er. trimestre , casi duplicando el récord anterior de 241 toneladas durante el mismo período de 2018.

“Desde [la] década de 2000, el rendimiento promedio [sobre] el oro en cualquier moneda está entre el 8% y el 10% al año. No ha logrado eso en el mercado de bonos. No has logrado eso en el mercado de valores”.

Kiener también dijo que los inversionistas buscarían el oro dado que la inflación se mantiene alta en muchas partes del mundo. “El oro es una muy buena cobertura contra la inflación, una gran captura durante la estanflación y una gran adición a una cartera”.

Se ha dicho en los últimos meses que nadie sabe exactamente si el oro alemán está bien contado o si entre sus muchos lingotes puede haber oro falso. Para disipar sospechas, los banqueros de Fráncfort han ordenado traer a casa 674 toneladas de metal antes Los precios del oro, después de tocar un máximo histórico de US$ 2.075 la onza en marzo de 2022, debido a una crisis geopolítica, han disminuido constantemente en medio de repuntes en el dólar estadounidense refugio y los rendimientos de los bonos.

El tema lo retomó Dilip Parmar en Livemint.com/

"Se espera que los precios del oro de Comex terminen aproximadamente un 2% más bajos para el año, ya que los precios permanecieron bajo presión en la segunda mitad de 2022 debido a los aumentos agresivos de las tasas de interés y el endurecimiento monetario de los bancos centrales de todo el mundo, poniendo un límite a las ganancias de precios."

Los analistas de Brown Brothers Harriman dijeron que los mercados aún no le creen a la Fed: "Después de subir hasta un 5,5% después de la reunión más reciente del FOMC (Federal Open Market Committee o Comite Federal de Mercado Abierto, de la Reseva Federal), la tasa terminal vista por el mercado de swaps ha vuelto a caer a alrededor del 5,0%". “Del mismo modo, WIRP (World Interest Rate Probabilities o Probabilidades de la Tasa de Interés Mundial) sugiere que un aumento de 50 pb el 1 de febrero solo tiene un precio del 33%, seguido de un aumento final de 25 pb el 22 de marzo. No podemos entender por qué los mercados continúan luchando contra la Reserva Federal. Con la excepción de algunos errores de comunicación aquí y allá, el presidente Jerome Powell y la compañía han sido decididos sobre la necesidad de aumentar las tasas por más tiempo. Datos recientes de EE. UU. confirman que el mercado laboral se mantiene fuerte y que la Fed tendrá que hacer más”.

compras de oro.png Compras totales de oro de los Bancos Centrales (por trimestre y en toneladas) desde 2010:

Ambas informaciones fueron compiladas y contextualizadas por Miguel Boggiano:

"Las compras de los Bancos Centrales del mundo aumentaron a casi 400 toneladas en el 3er. trimestre, registrando un aumento del 115%, en comparación con el 3er. trimestre del año pasado..

Lo verdaderamente destacable es que, aún faltando los datos del 4to. trimestre, el 2022 ha sido el año récord de compra de oro de los Bancos Centrales desde 1967.

¿Por qué este año ha sido el de mayor demanda de oro de las últimas décadas? No es casual que durante 2022 la inflación volvió a ser noticia mundial. Y los bancos centrales buscan refugiarse.

El oro suele ser una buena cobertura frente a la inflación. Pero, si este año hubo inflación récord, ¿por qué el oro no tuvo un rendimiento positivo durante este año? Básicamente porque tiene un competidor directo: la tasa de interés nominal. Al elevarse el rendimiento de los bonos, los inversores tienen mayores incentivos para invertir ahí.

Sin embargo, la verdadera explicación del movimiento del oro proviene de la tasa de interés real. A diferencia de la tasa nominal, la tasa real contempla la inflación.

La tasa de interés real es la nominal ajustada por inflación. Si esta tasa sube, el oro suele caer y viceversa. En las últimas semanas la tasa real comenzó a bajar (ya que cayó la tasa nominal y las expectativas de inflación se mantuvieron sin sobresaltos), por lo que el oro reaccionó al alza.

¿Por qué tienen una relación inversa? Cualquier inversor tiene mayores incentivos para volcarse a bonos del Tesoro, si es que tienen un rendimiento positivo, ajustados por inflación. En cambio, el oro no devenga ningún interés, por lo que pierde atractivo.

El mercado sigue descontando que la inflación no va a durar mucho tiempo. De hecho, las expectativas de inflación a 10 años están en torno al 2,3%. ¿Qué pasa si la inflación no baja tal como espera el mercado? Eso haría caer la tasa de interés real, lo que implicaría un gran combustible para el oro.

Otro factor determinante para que suba el oro es el nivel de deuda. Por ejemplo, en Estados Unidos la deuda total representa el 420% del PBI, ratio más alto que durante la Gran Depresión y post 2da. Guerra Mundial.

Con un gobierno que no está dispuesto a aumentar los impuestos o a recortar el gasto, la monetización (emisión de dinero) del déficit por parte de los Bancos Centrales volverá a ser vista como el camino de menor resistencia. ¿Qué pasaría ante tal monetización? La inflación se mantendría alta, por lo que el oro se vería beneficiado.

Hay razones para ser positivos con el futuro del metal. Además, los Bancos Centrales están aumentando sus reservas en niveles récord. Ellos son los que manejan la economía del mundo, y si están apostando al oro deben tener sus motivos.

Como siempre, los precios mandan. Y ahora indican que el oro se está despertando después de mucho tiempo dormido. A seguirlo de cerca."

