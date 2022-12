Destrozado por criticar a Messi/Scaloni, Liberman respondió

DESTROZADOPORCRITICARASCALONIMESSILIBERMANRESPONDIOFOTO1.jpg Martín Liberman se hartó tras ser destrozado en las redes sociales por sus críticas a Lionel Messi y Lionel Scaloni, de ser acusado de “panqueque”.

Y aclaró sobre el DT Lionel Scaloni: “Dicho esto, hablamos y quedó todo más que bien. Fue en 2019 y en persona. Me da bronca tener que contar esto porque es privado. Él es mucho más lógico y no tiene el rencor que tienen ustedes que no son nadie para reclamarme nada a mi”.

El periodista Martín Liberman fue muy crítico con la designación de Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina por su poca experiencia.

Por último, reconoció: “Lo mío no era contra él. Creía que era un experimento designar un DT sin experiencia alguna para la gloriosa Selección Argentina. 50 meses después, es uno de los mejores del mundo. ¿Qué hago? Lo reconozco. No ahora, hace 2 años. Impecable trabajo. Capaz, mesurado, inteligente. Notable. Capo Scaloni”.

DESTROZADOPORCRITICARASCALONIMESSILIBERMANRESPONDIOFOTO2.jpg Martín Liberman se hartó tras ser destrozado en las redes sociales por sus críticas a Lionel Messi y Lionel Scaloni, de ser acusado de “panqueque”.

Pero claro que en medio de su verborrágico descargo, a Martín Liberman los usuarios también le recordaron sus críticas a Lionel Messi durante largo tiempo.

Por eso, tampoco se quedó callado, y apuntó: “Me dicen panqueque. ¿En qué quedamos? Lo elogio hace dos años sin parar. No fue el mismo en este tiempo. Líder, decisivo, imparable, capitán. Imposible de criticar. Yo le pedía más, nunca fue algo personal por eso hoy le reconozco que lo suyo fue MEMORABLE”.

Así como hacia el final, afirmó que “los que se dedican en momentos de alegría a la cacería de brujas y a los videos fuera de contexto, sepan que tienen una miserable vida y que no sirven para nada”.

DESTROZADOPORCRITICARASCALONIMESSILIBERMANRESPONDIOFOTO3.jpg Martín Liberman se hartó tras ser destrozado en las redes sociales por sus críticas a Lionel Messi y Lionel Scaloni, de ser acusado de “panqueque”.

Y parafraseando a Rodrigo de Paul, quien también recibió innumerables críticas tras la única derrota frente a Arabia Saudita, concluyó: “No hablo más del tema. Fin. Ustedes no son nadie para reclamarme nada. Ni jueces ni censores. Y me olvidaba... Doy tanta mala suerte que estuve en los siete partidos, jaja. La suerte y las cábalas son el refugio de la ignorancia. Como dijo De Paul, ya saben lo q tienen que hacer, ¿no?”.

Argentina se coronó campeón mundial por tercera vez en su historia, a 36 años de la gesta de México ‘86, luego de vencer a Francia en la definición por tiros penales de una increíble final de Qatar 2022, empatada 3-3 al final de 120’.

La selección estuvo dos veces a tiro de ganar el partido, en el tiempo regular y el extra, pero un intratable Kylian Mbappé, autor de un triple, elevó a niveles imposible el dramatismo del desenlace.

En la tanda de penales, Argentina anotó sus cuatro remates (Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel), Emiliano “Dibu” Martínez tapó el disparo de Kingsley Coman y Aurélien Tchouaméni desvió el suyo.

DESTROZADOPORCRITICARASCALONIMESSILIBERMANRESPONDIOFOTO4.jpg Martín Liberman se hartó tras ser destrozado en las redes sociales por sus críticas a Lionel Messi y Lionel Scaloni, de ser acusado de “panqueque”.

En su última noche mundialista, Messi abrió el marcador de penal a los 23’ del primer tiempo y Ángel Di María, otra de las grandes figuras, estiró la cuenta a los 32’ de la misma etapa.

Mbappé forzó el tiempo extra con un doblete a los 35’ y 36’ del segundo tiempo y luego quiso los penales cuando empató 3-3 a los 117, en el segundo suplementario, después de que Lionel Messi consiguiera el 3-2 a los 109, en un mano a mano colosal entre las dos celebridades del fútbol planetario.

Más de 80.000 fanáticos de Argentina deliraron en el estadio Lusail por la esperada conquista de la selección y elevaron a Messi al plano celestial de Diego Maradona, figura omnipresente en la memoria del hincha durante toda la competencia.

Argentina, campeón '78 y '86, se consolidó como el cuarto país más ganador de la Copa Mundial de la FIFA después de Brasil (5), Italia y Alemania, que suman 4. Francia se quedó con 2.

La “Scaloneta”, que ya suma tres títulos por la conquista previa de la Copa América y la Finalissima, cortó con una racha de dos décadas sin consagraciones de equipos sudamericanos.

En la definición de los doce pasos, con la hinchada argentina de fondo, el equipo no falló, Emiliano “Dibu” Martínez se agrandó y sucedió lo esperado por todo el mundo del fútbol: Argentina y Messi, al fin, campeones del mundo.

