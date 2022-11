Guardó una roca pensando que tenía oro, pero resultó ser más valiosa

image.png

En 2019, los científicos publicaron un artículo Proceedings of the Royal Society of Victoria que describe el meteorito con una edad estimada de 4.600 millones de años, al que llamaron Maryborough por la ciudad donde se encontró.

Después de usar una sierra de diamante para cortarlo, descubrieron que su composición tenía un alto porcentaje de hierro, lo que la convertía en una condrita ordinaria H5.

"Los meteoritos son la forma más barata de exploración espacial. Nos transportan en el tiempo y brindan pistas sobre la edad, la formación y la química de nuestro Sistema Solar, incluida la Tierra", expresó Henry.

Aunque todavía no se sabe de dónde provino el meteorito y cuánto tiempo pudo haber estado en la Tierra, los investigadores conjeturaron que es muy probable que haya salido del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, "algunos asteroides lo empujaron hacia afuera chocando entre sí y un día choca contra la Tierra", explicó Henry a Channel 10 News.

La datación por carbono sugiere que está en la Tierra desde hace 100 a 1.000 años. De hecho, se registraron muchos avistamientos de meteoritos entre 1889 y 1951 que podrían corresponder a su caída.

image.png

