Inevitable auditoría del dinero girado por USA a Ucrania

El senador Josh Hawley no asistió al discurso de Zelensky y dijo a los periodistas que no fue “porque no quería ser parte de la sesión de fotos pidiendo más dinero del gobierno de los Estados Unidos cuando no nos han dado ni una sola vez”. parte de la contabilidad de todo lo que gastaron”.

El proyecto de ley de gastos del Congreso incluye alrededor de U$ 45.000 millones en asistencia económica y de seguridad para Ucrania, y eso podría poner el norte total de US$ 100.000 millones. Pero gran parte del dinero fluye hacia las principales prioridades estadounidenses: casi US$ 12.000 millones en la última ronda son para reponer las existencias de armas estadounidenses y casi US$ 7.000 millones para las tropas estadounidenses en Europa.

Es importante ser “buenos administradores del dinero de los contribuyentes”, como dijo el Senador de Ohio Rob Portman esta semana, señalando que el Banco Mundial proporciona informes y auditorías. El inspector general del Pentágono le dijo al Congreso en junio que la oficina está “totalmente comprometida con garantizar una supervisión integral de los fondos asignados para ayudar al gobierno de Ucrania”. El Departamento de Estado IG en septiembre anunció una auditoría de la asistencia humanitaria. El proyecto de ley de gastos exige que se informe sobre el "uso final" del equipo militar estadounidense. El Congreso puede agregar a la lista.

Pero la guerra es destructiva y algunos desperdicios son inevitables, como demuestra regularmente el Pentágono. Una preocupación ha sido mantener las mejores armas estadounidenses fuera del alcance de los rusos, y los ucranianos hasta ahora han sido usuarios juiciosos del equipo. La asistencia humanitaria y económica ciertamente contará con algún dinero perdido o mal utilizado, como ocurre con todos los programas de ayuda estadounidenses.

Sin embargo, estos costos son eclipsados por los beneficios. El economista Timothy Ash escribió en noviembre que la ayuda a Ucrania es “una inversión increíblemente rentable”, que quema el poder militar de Rusia por una parte de un solo dígito del presupuesto anual del Pentágono, aunque Moscú es uno de los adversarios más formidables de Estados Unidos.

Las guerras también son, en palabras de Ash, “escaparates para los fabricantes de defensa”. Cualquier país que explore un catálogo de tanques rusos o de defensa aérea está dudando y querrá comprar estadounidenses.

Muchos de los mismos republicanos que se burlan de Zelensky afirmarán que Estados Unidos necesita abandonar Ucrania para concentrarse en China. Pero Beijing y Moscú están trabajando juntos para socavar a Occidente. El mejor paso que EE. UU. podría dar para disuadir otro ataque como el de Putin es entregar a Ucrania más armas de largo alcance, aviones, misiles, tanques y otras herramientas que necesita para derrotar la invasión.

