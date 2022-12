¿Binance pasó la prueba? ¿Sobrevive a los retiros masivos?

El reciente informe de reservas, terminó siendo una carta de 5 páginas de un socio de la filial sudafricana de la firma global de contabilidad Mazars. La carta no era un informe de auditoría, no abordaba la eficacia de los controles internos de información financiera de la empresa y decía que Mazars "no expresó una opinión ni una conclusión de garantía", lo que significa que:

No avalaba las cifras

