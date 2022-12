Allanaron Lago Escondido por la causa del viaje de jueces y funcionarios

foto video.jpg En el procedimiento en Lago Escondido fueron secuestrados teléfonos celulares (entre ellos el del presidente y administrador de la empresa "Hidden Lake SA", de Lewis), biblioratos y documentación contable, facturas sospechosas y las cámaras de seguridad del lujoso establecimiento.

"Una vez más, los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28", sostuvo.

"También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados", afirmó en relación al exespía Leonardo Bergroth y al empresario Tomas Reinke.

Este lunes, en tanto, se conoció que la Policía Federal allanó las oficinas y el hangar de Flyzar, en San Fernando (provincia de Buenos Aires), la empresa dueña del avión en el que el grupo se trasladó hasta Bariloche para hospedarse luego en Lago Escondido en octubre pasado.

Por su parte, la vicepresidente Cristina Kirchner recusó al juez Julián Ercolini por "persecución de la AFIP", durante el gobierno de Mauricio Macri. El magistrado es uno de los involucrados en el viaje a la estancia de Joe Lewis, junto con otros jueces, funcionarios y empresarios periodísticos.

