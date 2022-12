A 3 años de Alberto Fernández, se festeja... a la Selección

En este marco, a nadie en el peronismo sorprende que la vicepresidenta no prevea asistir hoy al acto del primer mandatario, más allá del cuadro de Covid-19 que la mantuvo en reposo en los últimos días pero del que ya tiene el alta médica.

En el kircherismo no creen que esta administración tenga mucho para festejar... salvo por la alegría que ha regalado la Selección en el Mundial de Qatar.

Diferencias, tensión y virtual ruptura

Hace un año, a pesar de que venían de atravesar una derrota electoral, Alberto Fernández y Cristina Kirchner se mostraron juntos en la Plaza de Mayo, con invitados especiales internacionales como Lula Da Silva, quien se preparaba para dar su pelea electoral, y el ex mandatario uruguayo, José 'Pepe' Mujica, los acompañaron sobre el escenario, y cada uno tuvo la palabra en un ambiente eminentemente festivo.

foto.jpeg

Esta vez, "va a ser un acto de gente, no de funcionarios", informaron. Y no será la única diferencia: también será por la mañana y no por la noche como el año pasado; no se hará frente a la Casa Rosada, sino en la parte trasera.

Empieza hoy a las 10:00 y se buscará emular la dinámica que ya aplicó en varias ocasiones Alberto Fernández para mostrar contacto con 'la gente', como dice el slogan gubernamental.

Se invitó a obreros, receptores de planes sociales y viviendas, y vecinos que fueron vacunados, en tanto "beneficiarios de la gestión", según explicaron fuentes oficiales.

En la celebración sólo se escuchará la voz de Alberto Fernández, que reivindicará logros en torno a las políticas habitacionales y de salud, rodeado por los ministros más cercanos de esas áreas: Katopodis y Carla Vizzotti.

Está confirmado que asista su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y que el primer mandatario también destaque las políticas de asistencia en la pobreza, aún frente a los fuertes cuestionamientos internos de organizaciones sociales vinculadas al kirchnerismo por las bajas en el programa Potenciar Trabajo.

Claramente no tendrá la posibilidad de destacar mejoras en el tema que más preocupa, según las encuestas: la inflación. De todas formas, fue invitado el ministro de Economía, Sergio Massa.

Alberto Fernández, un "meme"

Alberto Fernández fue el presidente de una pandemia, que lejos de convertirlo en un "protector" como intentó mostrarse en su momento, lo convirtió en un "meme".

meme2.jpg Meme de Alberto Fernández por la interminable extensión de la cuarentena por la pandemia.

Hace un tiempo, un psicólogo y analista político especializado en comunicación política, llamado Gabriel Slavinsky, afirmaba que el meme de Alberto Fernández era "el síntoma, no la enfermedad". "Es la consecuencia de un presidente que busca explicar todo y sobreexpuesto en demasiados temas", explicaba.

Antes de las PASO, explicaba, "tuvimos un presidente que se posicionó en un primer plano en la pandemia, lo hizo a mi entender por su posición en el Frente de Todos, la de articulador no de líder. Ese primer plano sobre un solo tema podía ser hasta funcional, era el comandante en jefe contra una pandemia, él diagnosticó el objetivo: 'Menos de 100 mil muertos', dijo. Y luego su sobreexposición lo complicó, porque planteó ese objetivo, 'cuidar la viuda por sobre cualquier otra cosa'. Es como ir a una guerra y decir 'ningún soldado nuestro va a morir'. Difícil", explicaba.

En tanto, sentenciaba que la foto de la fiesta clandestina en Olivos consolidaba aquella situación, que comenzó con la sobreexposición de Alberto Fernández. Antes de la foto de Olivos, había cometido furcios, fallidos, errores discursivos, ya había quienes decían que 'hablaba de todos los temas como si fuese un remisero'. Ante esa sobreexposición, encima se rompió su credibilidad con el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez".

Cierto es que esa fiesta destrozó toda autoridad presidencial, y se sumó el Vacunatorio VIP.

image.png

meme4.png

Desde ese momento, la imagen de Alberto Fernández cayó en picada, y Cristina Kirchner se preparaba para condicionar más la toma de decisiones en Balcarce 50. Buscó la caída de Santiago Cafiero, de Vilma Ibarra y de Juan Pablo Biondi. Pero fue la derrota en las PASO, lo que le permitió lanzar una nueva estocada en el flanco más cercano al Presidente.

Alberto Fernández enfrentó una renuncia masiva de los ministros que jugaban al lado de Cristina Kirchner, como fue el caso de Eduardo 'Wado' de Pedro, quien encabezó la "corrida", con su renuncia al Ministerio del Interior (en una hoja sin membrete), fue luego ratificado en su cargo, pero logró la ola que buscaba.

meme 5.jpg

Pese a ello Alberto Fernández optó por la conciliación, y Cristina Kirchner lo tomó como lo que era: una señal de debilidad Pese a ello Alberto Fernández optó por la conciliación, y Cristina Kirchner lo tomó como lo que era: una señal de debilidad

La maldita economía

Martín Guzmán fue otro blanco. Y fue reemplazado por Silvina Batakis, quien duró lo que un suspiro pero trajo la primera coincidencia entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner: Sergio Massa debía asumir como ministro de Economía.

ucrania.jpg

Pero Sergio Massa llegó con agenda propia y eso preocupa al entorno presidencial. Más allá de que la propia Cristina Fernández no le da respiro al Presidente, quien ya deteriorado en su salud afrontó una gastritis erosiva con signos de sangrado, según informó la propia Unidad Médica Presidencial.

Le ocurrió en Bali. Desde el Parlamento, la vicepresidenta le pidió que se cuidara mostrando una especie de "tregua", tal sincera como "efímera".

También la solidaridad política y personal de Alberto Fernández fue infinita cuando sucedió el intento de asesinato contra Cristina Kirchner y semanas más tarde fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

En ambos casos, el jefe de Estado utilizó la cadena nacional para hacerlo y Cristina Kirchner se lo agradeció... Mientras, anunciaba que no será candidata el año próximo pero que rechaza que Alberto Fernández busque la reelección.

Otras lecturas de Urgente24

Argentina finalista: las claves de una campaña impensada

Llora Croacia y dice que es un Mundial para que gane Messi

Lionel Scaloni a todo o nada: "Todavía queda un paso..."

La Selección Argentina lo hizo: políticos ¡un solo corazón!