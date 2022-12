El gran fracaso de Cristina Kirchner

Huellas y sótanos

De todos modos, CFK insistió con el relato de la persecución en su descargo en vivo y en directo, luego de que el Tribunal Oral Federal N°2 la sentenciara a 6 años de prisión y la inhabilitó para siempre para ejercer cargos públicos por encontrarla penalmente responsable de defraudación al Estado a través del reparto de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, delito en el que tuvo como principal socio al -dicho por ella misma- amigo de Néstor Kirchner, el empresario de la construcción Lázaro Báez, también condenado a la misma pena carcelaria. El veredicto no es definitivo y entrará en etapa de revisión en tribunales superiores a raíz de las apelaciones. Las defensas insistirán con los pedidos de absolución, y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola buscarán que se aplique la figura de asociación ilícita, que los jueces desestimaron, y se condene a los absueltos, como Julio De Vido. Hasta que la sentencia no quede confirmada por la Corte Suprema no tendrá efecto. Nadie será detenido, ni se suspenderán los derechos políticos de los condenados. No obstante, Cristina Kirchner habló como si se tratara de una decisión irreversible. De allí que se apurara a bajarse de cualquier contienda electoral el año que viene. “Mi nombre no va a estar en ninguna boleta”, dijo en lo que fue tal vez la declaración de mayor impacto de su discurso. Porque antes volvió sobre elementos repetidos. Incluso de antaño, como el enfrentamiento con el Grupo Clarín, específicamente contra su CEO, Héctor Magnetto. Se sirvió sí para la construcción de su argumentación del escandaloso caso de jueces, funcionarios, entre ellos el ministro de Seguridad porteño, y ejecutivos del multimedio que viajaron a Lago Escondido no se sabe aún por qué motivo, pero del que intentaron borrar las huellas. Esto último se conoció a través de la filtración de chats y mensajes de audio que salieron a la luz presuntamente por una maniobra de espionaje ilegal, aunque no se descarta que haya sido una indiscreción voluntaria de alguno de los implicados. Alberto Fernández se inclinó hacia lo primero. Aún así, el Presidente utilizó la filtración, que carecería de valor legal, para denunciar “el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales”. Es curioso: en nombre de la transparencia, Fernández se valió de un presunto producto de los ‘sótanos de la democracia’ al mismo tiempo en el que se presentaba como un ferviente contradictor de esos laberintos subterráneos. El Presidente expuso esta situación en cadena nacional preocupado porque, dijo, “gran parte del sistema de medios privados” no lo publicaba. Se salteó que para ello prestó colaboración Julián Leunda, quien hasta su renuncia por este motivo fue parte de su equipo de asesores. Leunda ofició más como un hombre del canal C5N, del que fue ejecutivo, cuando - se desprende de las filtraciones- les prometió a los implicados que no habría repercusiones en el canal de noticias del Grupo Indalo. Hay que recordar la cercanía de Alberto Fernández con uno de los dueños del holding, Fabián De Sousa, quien era anfitrión del Presidente en su casa cuando se conoció en julio la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía.