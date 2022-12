Joaquín De la Torre desafió a Diego Santilli: "No conoce la Provincia"

Interna bonaerense

En esa línea el ex intendente de San Miguel ya confirmó públicamente sus intenciones de suceder a Axel Kicillof. En cada oportunidad que tiene demuestra la firmeza de su decisión política. De la Torre se tomó en serio su precandidatura. Desplegó carteles en la vía pública en distintos puntos centrales de la Avenida 9 de julio; en las autopistas Panamericana, Oeste y Buenos Aires - La Plata; en las rutas 2, 5 y 226; en lunetas de colectivos, entre otros. En algunos de ellos, se pude leer: "Con Macri hay un rumbo". También se exhibió varias veces con Mauricio Macri para mostrar el respaldo de figuras centrales en el PRO.

https://twitter.com/delatorrej/status/1592564288795074561 Con @mauriciomacri y @MiguelPichetto compartimos la mirada sobre el rumbo que tiene que tomar la Argentina y vamos a seguir trabajando por la unidad de Juntos por el Cambio. pic.twitter.com/JX7D1QO12k — Joaquín de la Torre (@delatorrej) November 15, 2022

En ese sentido, De la Torre goza del apoyo directo de Patricia Bullrich y del fundador del PRO. Integra la región más dura, sobre todo por sus posturas conservadoras y fuerte en el terreno de la seguridad.

Sin embargo, el apellido del senador de La Torre no figura casi en las encuestas y cuenta con muy poco respaldo en el PRO. Los números de los últimos informes coronan a Diego Santilli en el PRO que disputa con Kicillof el primer lugar; por lo que las fotos con Macri podría significar solo una jugada más del expresidente entre sus "halcones".

En ese contexto, ante los altos números del "Colo" en las encuestas, decidió establecer una alianza estratégica (Tridente Halcón) en septiembre con el intendente de Lanús Néstor Grindetti y el intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel (ambos precandidatos a gobernadores de la Provincia de Bs.As) para frustrar la aspiración del “Colo” Santilli, apoyado por su ex jefe Larreta. Según trascendió, este “tridente halcón” estableció contactó a Ritondo para reforzar su plan y dejarlo aún más solo al ex vicejefe de gobierno de Larreta. Pero parece que la estrategia no ha prosperado mucho.

https://twitter.com/delatorrej/status/1574497910565355592 Estamos construyendo la provincia que se viene. En equipo con @nestorgrindetti y @javierjiguacel trabajamos en un plan de gobierno y políticas públicas para la provincia de Buenos Aires: porque somos bonaerenses y conocemos muy bien el lugar en donde vivimos. pic.twitter.com/8b6MSgmEuA — Joaquín de la Torre (@delatorrej) September 26, 2022

Se puede conjeturar que los favorables números de Santilli de las encuestas se explican por el padrinazgo que goza de Larreta, el “presidenciable” con mejor imagen por dentro y por fuera de sus espacios en los estudios de la consultoras. A suerte de rebote, su liderazgo a nivel nacional beneficia a Santilli.

Entonces, Diego Santilli cuenta únicamente con el respaldo de Larreta y su equipo; Cristian Ritondo, por su parte, es apoyado por su antigua jefa la ex gobernadora María Eugenia Vidal; Javier Iguacel y de la Torre por Patricia Bullrich y Néstor Grindetti por Macri. Cada referente clave en el PRO elige su alfil en Buenos Aires. Bajo estas circunstancias y según el nivel de popularidad de los competidores, todo parece indicador una final entre el "Colo" y Ritondo.

Críticas a Kicillof y elogios a Bullrich

De la Torre también cuestionó en duros términos la gestión del gobernador ultra K.

“Creo que empezó con el problema propio de la mayoría de los últimos gobernadores, que tiene que ver con el desconocimiento de la provincia de Buenos Aires y cómo funciona su sistema. La calidad de la gestión de Kicillof, si tuviera que decirlo para mí es de regular a mala. No ha sido del todo mala porque sin dudas la presencia de Martín Insaurralde ha mejorado en algo la gestión. Sino era malísima, sobre todo por el desconocimiento de cómo funciona la provincia de Buenos Aires. No hay un conocimiento”.

image.png Joaquín de la Torre junto a Patricia Bullrich.

Y agregó con críticas implícitas a Santilli: “Si tuvieras mañana que elegir un médico para tu mujer que tiene que parir un chico, no elegirías un cardiólogo. Irías por un obstetra o un ginecólogo. El problema que tiene la provincia de Buenos Aires es que hace muchos años que elige un cardiólogo, gente que no conoce la provincia de Buenos Aires y este es el tema central. Si entendemos que la provincia no es un lugar fácil para gobernar debemos elegir un especialista. Una persona que conozca del tema y que entienda cómo resolverlo. No tenemos que elegir una persona que sea simpático en campaña"

También defendió la vigencia de las PASO y destacó la figura de Patricia Bullrich en JxC, menospreciando tal vez la de Larreta: “Patricia ha demostrado ser austera, ha demostrado ser valiente, ha demostrado tener convicciones profundas, que no quiere decir convicciones extremas, sino pararse en un lugar y defender esas convicciones. No andar como con la política de la vela, que es uno corre la vela de acuerdo al lugar de donde viene el viento, sino tener una mirada y una convicción”.

