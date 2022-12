Gabriel Celaya, Cristina, el niñito Dios y Messi

Porque vivimos a golpes, porque a penas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo.

Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.

Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren y canto respirando.

Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho.

Quisiera daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso, con técnica, qué puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros.

Tal es mi poesía: poesía-herramienta a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho.

No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto. No es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos Y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos.

Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan; son más que lo mentado. Son lo más necesario: lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo, y en la tierra, son actos”.

Paco Ibañez - La Poesia es un arma cargada de Futuro

Paco Ibañez, en su canción sobre el poema agrega/ repite estos versos:

Cuando ya nada se espera personalmente exaltante…

Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades: Las bárbaras, terribles, amorosas crueldades…"

Parado en este diciembre del 2022 quisiera ilusionarme como, en el fondo, se ilusionaba el poeta nacido en Guipúzcoa y que murió en 1991. No conoció este siglo ni La Peste. Vió el pos franquismo, que para los españoles fue mucho y, seriamente, un quiebre del ayer y el mañana incierto que aquella tiranía tenía sujeto.

Esta semana que se fue era la semana del niñito Dios. Ignoro la razón, sobre el 8 de diciembre se preparaba el pesebre. Barato y papel marrón, con arena y algodón y un arbolito chueco en mi casa se preparaba el pesebre como un mandato verdaderamente trunco, con una madre anarquista y primos que me decían hagamos el pesebre y ahí salíamos a buscar el algodón que sería nieve, los muñequitos y el querubín sonriente.

Todavía no había ganado la batalla ese gordo pedorro, disfrazado de rojo, que es tan útil para las ventas de fin de año y para que se entienda que los imperios lo son en tanto se expanden y suprimen las lenguas y costumbres de los pueblos conquistados. Así fue, así es, así será.

El Mandato Imperial es una sumatoria de voluntades que Erich Fromm no logró describir totalmente. El Hombre Masa tiene un jefe que quiere comerciar, sojuzgar, crecer. Es un mandato. El Jefe es el Mandato y vaya uno a explicarlo.

En esta semana del 8 de diciembre habló Cristina Elizabet Fernández de Kirchner, la muchacha del arrabal platense y dijo cosas. Habló después de un fallo que la condena.

Dijo que el 25 de mayo de 2003 salió de su casa con su compañero (Néstor Kirchner) para asumir como presidente. No olvidó, simplemente no mencionó todo lo anterior, ni siquiera el proceso por el que llega a ese día. Refirió – si – al voto popular.

El voto popular es un eje y un insalvable escollo para cualquier crítica. CFK está donde está por el voto popular. Lo dijo: por 4 veces recibió ése mandato popular. Poco que decir si seguimos con lo infranqueable: el voto popular. Allí me planto. Allí se plantó CFK. Allí deben plantarse los que quieren bañarse en un río que cambia pero va para allá, rumbo al mar. La Democracia Popular no tiene contra corriente.

cristina-tribunales.jpg CFK. Una manifestación frente a tribunales el día de la lectura de la sentencia. NA

Confidencia. No espero nada personalmente exaltante pero, caramba, el voto popular tiene una porfía que ninguna narrativa puede describir sin desconcierto.

A esta mujer la han querido quitar de las urnas con relatos y ella, su gente, sus seguidores, la han defendido con mas relatos.

Me veo en el ayer yendo a buscar miniaturas de animales para completar el pesebre y qué era ése pesebre sino una ilusión compatible con un día, una tradición, una sociedad. Un voto de fe. Tan igual, tan igual.

Puedo describirlo y sonreir, pero no puedo quitarlo de la biografía de mi familia, de la calle donde vivía ni los años aquellos. “Es algo como el aire que todos respiramos Y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos “

Debemos asumir, en Argentina, que el Siglo XXI viene con CFK como un eje donde el relato, el contra relato, la existencia ideal se define fácil: “son gritos en el cielo y en la tierra son actos”.

La señora, en su descargo después de la sentencia, una sentencia que la condena por ladrona, mientras prepara apelaciones no dice ni una sola palabra sobre los robos que cometió, simplemente cuenta sobre otros ladrones. No hubo nadie, se repite, nadie que no le creyese que los mencionados en su descargo también eran ladrones. Sumatoria, este, ese y aquel. Todos.

En la semana del pesebre y del niñito Dios la señora Cristina avisó: el niñito Dios son los padres y ponen el regalo que pueden, pero no vayan a creer en milagros y la Virgen y la anunciación: minga. Todos somos choros.

Hija de un pasado chueco y mal ilustrado la señora acusa a una persona: Magnetto y un medio, Clarín. Dos cuestiones inevitables en este punto. En el viejo peronismo que conocí, aclaro, conocí, saldríamos a quemar el diario. Ya no sucede. Segunda cuestión, CFK es tan poco ilustrada que denuncia fusiones y caramba, las firmaron sus familiares y mas caramba de los carambas, el mundo ya está en modo fusiones universales y complementan papel y algoritmos y certezas mínimas con estudios universales sobre el comportamiento de una sola persona: el comprador. Todos somos compradores.

Su discurso sirvió para sumar mas clicks, mas visitas a las páginas del mundo entero… por media hora.

En territorio de la vieja URSS se están matando en serio y ya no es Trending Topic, ya no es tendencia mundial. Cansó.

Cuando el viejo Mc Luhan decía: la guerra de Vietnam ya no asusta ni duele y el medio es el que masajea y te amansa, algunos entendieron. Tomemos los medios, hagamos los masajes.

Por algún tiempo sucedió y los K, genéricamente eso, los K tomaron los medios e hicieron los masajes. Nadie le avisó a la muchacha del arrabal platense que ya no garpa lo suyo, que apenas sirve para enriquecer la familia y para seguir la corruptela con sus seguidores, todavía dueños de entes autárquicos y chequeras. Dueños no es la palabra, pero explica el sistema de apropiación del dinero y todo aquello que puede comprar. Los K están comprando tiempo.

La otra gran frase que dijo, sobre el renunciamiento a fecha, para el 11 de diciembre de 2023, en rigor para el armado de listas para las elecciones del último domingo de octubre del 2023 (“no voy a ser candidata a nada”) debe entenderse como un desafío. Perón estuvo 18 años sin participar de las listas y su peso específico no decayó, muchos creen lo contrario, se sobreestimó.

cristina-condena.jpg CFK contraatacando: de administradora fraudulenta a ladrones enemigos.

No fue la mejor semana para Argentina. Como todos sabemos el eje es el Mundial de futbol profesional. Messi fue el niñito Dios. Creo que nunca pretendió nada, todo le fue dado como a un Míster Magoo que nunca se quejó. Es otra cosa. Marcamos tan solo: misma semana. Insisto, ahí, con Messi, tampoco espero algo personalmente exaltante.

CFK es el eje. Debemos, sin embargo, manejar la historia, que no la memoria y aceptar sus dichos como certeros. Cuatro veces votaron a los K los argentinos y las encuestas, como las profecías y los relatos (parecen eso) se plantan en que su influencia sigue y nada quita que el 20% de los argentinos digan no me importa, la quiero, la quiero y la quiero… y por cariño voten a quien ella indique. Si: cariño. ¿Y qué?

Si alguno está distraído es la historia la que cuenta, la historia, no la memoria, que Cristina con un tuit nominó un candidato a Presidente que…¡Ganó! (con ella en la boleta, off course) y es lícito y necesario preguntarse… ¿para las listas a presentar como oferta en las elecciones del último domingo de octubre del 2023 ella no tuiteará para que voten a… Pirulo?

Pocos pueden saber el mañana. … ”Como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo”.

Evoco aquel pesebre, vencido por el gordo pedorro y el “jingle bell, jingle bell” y hasta recuerdo el balde y los yuyos para los camellos del 5 de enero, sabiendo – en esta adultez que fastidia por el escepticismo -- que Cristina repetirá: los Reyes Magos no existen, también son los padres.

Si Cristina hizo con el voto popular el mismo deschave que con el arbolito y el niñito Dios ¿que nos queda… eh…? ¿que nos queda…?

En mi caso la porfía de Gabriel Celaya y su decisión de vida: un poema: ”… Tal es mi poesía: poesía-herramienta a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho.”

Es poco refugiarse en la poesía. Hay una ventaja. CFK no la leerá. Y no hay que votarla. Hay que dejarla que viva y ande. Tal como dice la Biblia en referencia al viento: ” sopla donde quiere”.

