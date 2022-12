Africano y árabe por 1ra. vez en semifinales: Marruecos

2 décadas de desarrollo han logrado que África consiga algunos equipos competitivos, capaces de desafiar a los de la poderosa UEFA (Unión Europea de Fútbol Asociado) y de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), que han dominado las competencias de FIFA desde el inicio. Hoy cualquiera le puede a ganar a cualquiera, y es un mensaje desafiante y glorioso.

https://twitter.com/JAlbMontenegro/status/1601626221976072193 Le empataron a Croacia.

Echaron a Bélgica.

Echaron a España.

Les han anotado apenas un gol (autogol).

Perdieron 2 juegos en ...¡2 AÑOOS!



Decir que Portugal perdió por no alinear a CR7 es no haber visto a Marruecos en el Mundial. pic.twitter.com/HNOclkJYE0 — Jose Alberto (@JAlbMontenegro) December 10, 2022

Hay fútbol africano, y en el caso de Marruecos, también es fútbol árabe.

Gracias a esto también existe una convicción: ya no hay 'vacas sagradas' ni hegemonías, hay sueño emergente para el deporte más popular y apasionante, y los demuestra el 11 marroquí dejando a Portugal, que tenía tantas ínfulas de llevarse la Copa. Y antes Marruecos ya había derrotado a España.

En el Estadio Al-Thumama en Doha, Youssef Al-Nusairi anotó el gol en el minuto 42.

En Rabat, Casablanca, Zagoura y todas las ciudades de las 12 regiones del país, la gente se volcó a las calles a festejar.

https://twitter.com/VarskySports/status/1601644917989572608 La locura en Marruecos luego del histórico triunfo vs. Portugal.pic.twitter.com/pRrNWgRPFY — VarskySports (@VarskySports) December 10, 2022

El tiempo lluvioso y el fuerte viento no impidieron que los aficionados marroquíes se envolvieran en banderas marroquíes para corear todo tipo de consignas y cánticos de festejo.

El arquero

Es cierto que hay un enorme mérito en la victoria de los 'Leones de Atlas' o 'Atlas Lions' para el arquero Yassine Bounou (¡otra vez!), Mejor Jugador del Partido para la FIFA. Bounou fue un frontón insalvable para los intentos reiterados de Portugal para empatar el partido.

Bounou, también arquero del club Sevilla español, es el 1er. arquero africano en conseguir que su portería permanezca invicta durante 3 partidos seguidos porterías a cero en una sola edición de la Copa del Mundo.

En el partido de octavos de final de Marruecos contra España, Bounou se robó el espectáculo después de lograr detener todos los tiros penales de sus rivales durante la tanda de penales.

Es muy, muy difícil encontrar las palabras para describir este momento. Quiero agradecer a todos los jugadores y a la afición que nos apoyó. Ahora nos tomaremos un descanso para prepararnos para lo que viene. Teníamos lesionado pero todos los que jugaron lo dieron todo. Aquí estoy en el mismo estado que tú, estoy soñando. Tuvimos que cambiar mentalidades, quitarnos ese sentimiento de inferioridad. Creer que somos capaces de enfrentarnos a cualquiera. Las generaciones que vendrán sabrán que Marruecos puede hacer milagros. Es muy, muy difícil encontrar las palabras para describir este momento. Quiero agradecer a todos los jugadores y a la afición que nos apoyó. Ahora nos tomaremos un descanso para prepararnos para lo que viene. Teníamos lesionado pero todos los que jugaron lo dieron todo. Aquí estoy en el mismo estado que tú, estoy soñando. Tuvimos que cambiar mentalidades, quitarnos ese sentimiento de inferioridad. Creer que somos capaces de enfrentarnos a cualquiera. Las generaciones que vendrán sabrán que Marruecos puede hacer milagros.

En cuanto a la otra estrella del equipo, el mediocampista Sofyan Amrabat, ya es cortejado por el Tottenham y el Liverpool (ambos de la Premier League inglesa) pero su hermano mayor dijo que lo quiere ver en el PSG francés, donde ya juega Achraf Hakimi, otro León de Atlas.

yassine-bounou.jpeg Yassine Bounou.

Leones de Atlas

El león de Berbería, también llamado león del norte de África o león del Atlas es una población extinta de la subespecie de león Panthera leo leo, que vivía en las montañas y desiertos de la costa de Berbería del norte de África, desde Marruecos hasta Egipto.

Después de enviar a España a casa 3-0, Marruecos repitió con los jugadores de Portugal después de un 1-0.

Marruecos también derrotó a Bélgica 2-0 y a Canadá 2-1 durante la fase de grupos.

El único partido sin goles durante las fases fue con Croacia durante el partido inaugural el 23/11.

https://twitter.com/elonmusk/status/1601624795585486848 Congrats Morocco!! — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2022

https://twitter.com/AlbertOrtegaES1/status/1601629548885737472 Pepe, sobre el arbitraje del Marruecos-Portugal: "Es inadmisible que un árbitro argentino nos pitara hoy después de lo que sucedió ayer en el Países Bajos-Argentina, con Messi quejándose. Después de lo que vi hoy, le pueden dar ya el título a Argentina". pic.twitter.com/pUG3eKk6GL — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) December 10, 2022

El entrenador

“Marruecos es nuestro orgullo”, dijo el presidente de la Asociación de Fútbol de Sudán del Sur, Augustino Maduot Parek, a la agencia Associated Press.

Marruecos es motivo de orgullo por un motivo más: el equipo está dirigido por un entrenador marroquí, Walid Regragui, confirmando un cambio respecto a la dependencia anterior de entrenadores europeos.

Walid todavía no cumplió 100 días entrenando a Marruecos y ya hizo realidad el sueño prometido.

Solo el joven entrenador Walid Rekragui, junto con los jugadores y el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, decían que Marruecos iría al Mundial de Qatar para hacer historia.

Somos un equipo al que todos aman, por talento y calidad. El dinero no consigue superar la pasión. Esto no es un milagro, es trabajo. Todo el continente está feliz por nosotros. Somos el Rocky Balboa del Mundial, tenemos su espíritu. Somos un equipo al que todos aman, por talento y calidad. El dinero no consigue superar la pasión. Esto no es un milagro, es trabajo. Todo el continente está feliz por nosotros. Somos el Rocky Balboa del Mundial, tenemos su espíritu.

entrenador marroqui.jpg Walid Regragui levantado por sus jugadores.

El otro significado

Qatar 2022 es la pionera Copa FIFA en un país árabe. Y un país árabe, Marruecos, ya está en el Cuadro de Oro o sea los semifinalistas del torneo. Esto va mucho más allá del juego en sí mismo. Sucede que el fútbol es mucho más que el fútbol.

https://twitter.com/HoyPalestina/status/1601637565123407872 Jugadores de la selección de Marruecos celebran la victoria ante Portugal con la bandera de Palestina. pic.twitter.com/LirwaDZfiL — Palestina Hoy (@HoyPalestina) December 10, 2022

https://twitter.com/HoyPalestina/status/1601641462399016961 Urgente: Fuerzas de ocupación israelíes atacan a los palestinos quienes celebran la victoria de Marruecos ante Portugal en la Puerta de Damasco, en la ciudad ocupada de Jerusalén. pic.twitter.com/QffvUSishC — Palestina Hoy (@HoyPalestina) December 10, 2022

El politólogo mauritano, Cheikhani Ould Cheikh, presidente de la Asociación Mauritano-Marroquí para la Defensa de la Unidad del Magreb, dijo que "los Leones del Atlas expresan la esperanza de árabes, africanos y musulmanes en todo el mundo, desde los leones de Tánger a Lagouira, del Levante a Bagdad, de Najd a Yemen, de Egipto a África, la civilización que nos une, que siempre nos ha reunido a todos en una misma casa, y es el aliciente que alimenta nuestros sentimientos para animar a la selección marroquí. Inclusive la comunidad judía en Marruecos y otras religiones monoteístas, en varios partes del mundo, celebraron de manera deslumbrante. El equipo unió los corazones de las generaciones reunidas por la civilización de Andalucía, la civilización de Fez, la civilización de Bagdad, la civilización de Chinguetti, la civilización de Tombuctú, y en las costas del Mediterráneo y el Atlántico".

https://twitter.com/therealbuni/status/1601625276278243329 Marruecos le ganó a españa y Portugal

El emirato de al-andalus fue completamente restaurado pic.twitter.com/Bd2eemfwA5 — ElBuni (@therealbuni) December 10, 2022

https://twitter.com/fifaworldcup_es/status/1601624971109093377 Marruecos es la primera selección africana en la historia en alcanzar las semifinales de la #CopaMundialFIFA. pic.twitter.com/bxAf6NLUm3 — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) December 10, 2022

-----------------------

Más contenido en Urgente24:

Por qué Jonatan Viale no está ni en LN ni en Radio Rivadavia

Fallo judicial y polémica en Córdoba por pasado que vuelve

Arde Telefe: Productor de GH fotografió a una participante

¿Antidoping para Neymar? La imagen que sacudió a las redes

Balenciaga, The New York Times y la marca de la Bestia