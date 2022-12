Binance tambalea, problemas en su "prueba de reserva"

Según el artículo de The Wall Street Journal: La carta estaba dirigida a una entidad de Binance llamada Binance Capital Management Co. Ltd., con sede en las Islas Vírgenes Británicas, aunque no estaba claro si los activos que contaba estaban en manos de esa unidad. El informe no mostraba los activos totales ni los pasivos totales. Más bien, su alcance se limitó solo a los activos y pasivos de bitcoin. Binance dijo que comenzaría a publicar información sobre otros tokens criptográficos en las próximas semanas.