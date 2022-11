"Bitcoin está OK y no todas las criptomonedas son iguales"

La más reciente edición del boletín del FMI, 'Perspectiva de la Economía Mundial', redujo su pronóstico de crecimiento global para 2023 a 2,7%, y espera que los países que representan más de 33% de la producción mundial se contraigan en lo que queda de 2022 o 2023. Es probable que muchos países necesiten un endurecimiento fiscal y monetario continuo para reducir su inflación y abordar las vulnerabilidades de su deuda, "y esperamos un mayor endurecimiento en muchas economías del G20 en los próximos meses". (La Argentina integra el G20).

La entrevista

El diálogo fue con un especialista en criptomonedas, Diego Gutiérrez Zaldívar, CEO DE IOVLabs (ex RIF Labs, con sede en Montevideo, Uruguay), cofundador de @Bitcoin Argentina. Él fue consultado por Urgente24 acerca de la complejidad del debate en la sociedad, en particular sobre las criptomonedas. RIF Labs es RSK (Rootstock, red blockchain para 'smart contracts' en el ecosistema Bitcoin), RIF, y Taringa (¿Quién no conoce Taringa?).

Mavericks Episode 1: Diego Zaldivar

-¿Cuál es tu panorama? Algunos muestran el suyo que es dramático. En las criptomonedas se viene hablando mucho de la caída, de la inseguridad, de la inestabilidad de la insostenibilidad. ¿Qué podemos decir de la variabilidad de percepción del valor de las cripto? ¿Una montaña rusa? Las criptomonedas parecen oscilar más que las otras monedas.

-La verdad es que los ‘fundamentax’ -los fundamentales de las cripto- están firmes y lo que pasa acá es que se produjo una crisis con una empresa que tenía fondos de las personas y que no cumplió con las responsabilidades para con esas personas que depositaron los fondos. Y esta ‘infidelidad’ es el origen del mundo cripto.

-¿Cómo es eso?

-Es decir, el Bitcoin en realidad nació justamente porque los sistemas centralizados necesitan tener un costo muy grande para mantenerse regulados y controlados, y cuando eso no se hace tenemos situaciones como las que sucedió con FTX. Hicieron todo lo que no se debe hacer en una institución que custodia fondos de terceros.

-¿Cuáles son esos errores?

-Básicamente tomaron fondos de los clientes y los usaron para salvar a otra compañía asociada que se llamaba Alameda Research, empresa que a su vez invertía en otras, creando de esa manera un activo de la nada; que era FTT -token de utilidad del ecosistema FTX exclusivamente- y la usaron para tomar préstamos, cuando era un activo sin economía subyacente.

Si eso hubiera sucedido con el bitcoin, ese token sí tiene una economía subyacente y una cierta paridad predecible, y no hubiera ingresado a la convocatoria de acreedores… En realidad fueron irresponsables en tomar activos sin una economía subyacente, equiparándolos a una moneda que sí la tiene. En relación con eso, creo que los reguladores podrían haber previsto algunas cosas, para no ser irresponsables con las personas que les confiaron sus activos. Pero los reguladores eran muy cercanos a estas compañías y creo que muchas veces se trata de una cuestión de ignorancia de los reguladores, quienes o desconocen o no se actualizan ni profundizan en el cómo funcionan estas cosas. Creo que lo sucedido es una señal para los reguladores de que tienen que acercarse muchísimo más a la industria y a quienes acumulan muchos años en este universo. Por ejemplo, el universo del Bitcoin, y evitarían que estas cosas perjudiquen a la ‘gente de a pie’.

-Los economistas que más trascendieron, de entre 70 y 80 años de edad, son muy incrédulos acerca de las criptomonedas, en general. ¿Motivo? ¿Es porque desconocen el mercado del universo de las criptos? ¿Es porque no se animan a apostar activos que no sean tangibles? ¿Es una cuestión etaria?

-Creo que ellos se quedan muy fijados, muy estacionados en las criptos como como monedas, es decir como valores fijados o prefijados. Creo, también, que ellos tienen una mente más Keynesiana en su modelo de preferencia; en cambio, todo lo que tiene que ver con criptomonedas tiene una fundamentación más Hayekiana.

Básicamente, de lo que se habla es de un mercado abierto de monedas que compiten, perviven, se imponen, colapsan o fallan; pero las que van prosperando, tales como bitcoin, que ya tienen más de 13 años de vigencia y de operaciones interrumpidas, van demostrando valor. Entonces me parece que el problema para ellos es que se enfocan en la parte monetaria, nada más y este movimiento es mucho más que la parte monetaria también…

Bitcoin, blockchain y mi vieja | Diego Gutiérrez Zaldívar | TEDxRíodelaPlata

-Profundicemos sobre eso...

-No me quiero ir del mundo bitcoin porque es el área de mi incumbencia, mi fortaleza, pero creo que el bitcoin como valor de referencia se convertirá, pese a toda esta coyuntura, en el oro digital. Y lo que importa es el fenómeno de crear una nueva estructura financiera que no dependa de intermediarios –que es lo que pasó en el caso que comentábamos (N. de la R.: FTX)- sino que habría que enfocarse en plataformas tecnológicas que están programadas y probadas, que tienen sistemas de seguridad 100% avalados, programados y asegurados… Hay quienes no ven la revolución tecnológica que hay más allá de esto, es decir, más allá del activo.

Lo que yo veo, observo, después de 13 años de trabajar con bitcoin, es que lo que hay que controlar, fijarse, verificar, es el valor de los activos y el respaldo en plataforma y en seguridad.

Los economistas que cuestionan estos activos tienen razón en que hay miles de cripto que se han creado en los últimos años, cuyos activos carecen de valor; sin embargo su error es no diferenciar porque hay criptos y criptos, no es un conglomerado unívoco y homogéneo. No todas las monedas tienen respaldo y no todas las monedas tienen valor pero en este sentido me gustaría enfatizar que bitcoin brinda seguridad. Los economistas que cuestionan estos activos tienen razón en que hay miles de cripto que se han creado en los últimos años, cuyos activos carecen de valor; sin embargo su error es no diferenciar porque hay criptos y criptos, no es un conglomerado unívoco y homogéneo. No todas las monedas tienen respaldo y no todas las monedas tienen valor pero en este sentido me gustaría enfatizar que bitcoin brinda seguridad.

