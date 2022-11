Él busca cumplir con los compromisos más importantes que tenía agendados, como la bilateral con Xi Jinping, pero los médicos le recomendaron volver cuanto antes a la Argentina porque temen otros episodios de sangrado y más complicaciones, que es lo más probable. La Unidad Médica Presidencial no emitió un nuevo comunicado al momento de publicarse esta nota.

Dieta Alberto: "Gordo, canoso y ojeroso"

Unos días antes al viaje a Francia e Indonesia, Fernández volvió a hablar de su salud: “Estoy más gordo porque la angustia de este tiempo la canalizo comiendo dulces”. En una entrevista a Futurock, contó que está bajo un régimen que consiste en dejar de comer, básicamente.

“Me puse a hacer una dieta que la inventé que yo. Es la dieta de Alberto y es muy simple: consiste en no comer”, arrancó el diálogo. Durante la entrevista, Alberto Fernández dio detalles de su rutina y su alimentación. “Yo generalmente empiezo el día desayunando con alguien, tipo 8.30 o 9 de la mañana, por motivos de trabajo. Tengo una alarma biológica por la cual, desde hace siglos, a las 7.15 mis ojos ya no se cierren más. Me despierto solo, sin alarma”, explicó.

“Me puse un chip en la cabeza que dice: ‘Bajá de peso’. La dieta la inventé que yo. Es la dieta de Alberto y es muy simple: consiste en no comer. No comer nada de las cosas que a uno más le gustan y que más engordan. Eliminé todo lo que tiene que ver con el pan, con las harinas y con los hidratos (de carbono). Eliminé todo lo dulce, que es lo que más me cuesta”, insistió.

Al ser consultado sobre su desayuno, Fernández dijo que arranca el día comiendo una manzana o una pera rallada y avena. A eso le suma un vaso de leche y jugo de naranja. Previo al almuerzo, explicó, se toma una tasa de caldo “para bajar la ansiedad” y luego ingiere carne, pollo o pescado y lo acompaña con verduras grilladas.

“La dieta está dando resultado. Estoy contento porque he bajado bastante de peso. Como Presidente me ha tocado vivir momentos muy difíciles y, uno, de algún modo canaliza todo eso. Yo no fumo, no tomo alcohol, pero canalizo comiendo cosas dulces y me fui al diablo con el peso. Ahora cuando me vean flaco van a empezar a inventar qué enfermedad tengo”, aseguró.

Fernández sostuvo que está “más canoso” que cuando asumió, pero “más delgado”. “Ser Presidente se siente físicamente porque estas en tensión permanente y te convertís en el ‘chivo expiatorio’ de una sociedad que quiere respuestas y que, pase lo que pase, pareciera que el responsable es el Presidente”, se victimizó luego de dos años de aumento de la inflación, la pobreza y destrucción de puestos de trabajo formal e informal, al mismo tiempo que una desatrosa administración de las reservas del BCRA y de los recursos de los contribuyentes.

Qué es una gastritis erosiva

La gastritis erosiva consiste en la erosión de la mucosa gástrica causada por daño de las defensas de la mucosa. Por lo general, es aguda, se manifiesta por hemorragia, pero puede ser subaguda o crónica, con síntomas escasos o nulos. El diagnóstico se realiza por endoscopia. El tratamiento es de sostén, con eliminación de la causa desencadenante e inicio de la terapia supresora de ácido. En ciertos pacientes de unidad de cuidados intensivos (por ejemplo, dependientes del respirador, con traumatismo craneoencefálico, quemaduras, politraumatismos), es beneficiosa la profilaxis con inhibidores de la secreción ácida.

De acuerdo al manual de Merck Sharp and Dohme (MSD), una de las farmacéuticas más importantes del mundo, las causas frecuentes de gastritis erosiva son:

Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos

Alcohol

Estrés

Hay erosiones superficiales y lesiones puntiformes de la mucosa. Estas pueden aparecer ya a las 12 h de la lesión inicial. En casos graves o no tratados, puede haber erosiones profundas, úlceras y en ocasiones perforación. Por lo general, las lesiones se localizan en el cuerpo, pero también pueden comprometer el antro.

La gastritis aguda por estrés, una forma de gastritis erosiva, afecta a alrededor del 5% de los pacientes en estado crítico. La incidencia aumenta con la duración de la estadía en unidad de cuidados intensivos y de la falta de alimentación enteral. Es probable que la patogenia implique hipoperfusión de la mucosa digestiva, que determina alteración de las defensas de la mucosa. Los pacientes con traumatismo craneoencefálico o quemaduras también pueden tener aumento de la secreción de ácido.

Los pacientes con gastritis erosiva leve suelen ser asintomáticos, aunque algunos refieren dispepsia, náuseas o vómitos. A menudo, el primer signo consiste en hematemesis, melena o sangre en la aspiración nasogástrica, en general de 2 a 5 días después del evento desencadenante. Por lo general, la hemorragia es de leve a moderada, aunque puede ser masiva en caso de ulceración profunda, en particular en la gastritis aguda por estrés

