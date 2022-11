Reapertura de Hotesur: "Florencia Kirchner está muy enferma"

La salud de Florencia Kirchner

En el marco de la posible reapertura de la causa Hotesur-Los Sauces, el periodista Eduardo Feinmann alertó este lunes (14/11) sobre el estado de salud de Florencia Kirchner de cara a un posible proceso judicial donde podría comparecer ante la Justicia.

“Se retomaría la causa del pacto con Irán y la de Hotesur, que le preocupa mucho por sus hijos, en especial, por Florencia Kirchner que dicen está de nuevo muy, muy enferma”, dijo el periodista al aire de radio Continental.

Sin dar, detalles, Feinmann insinuó el impacto que tendrían las complicaciones judiciales en la joven hija de la vicepresidenta.

En enero pasado, preocupó la salud de Florencia Kirchner después de que ella misma difundiera a través de sus redes sociales varias fotos suyas en un baño, tras su regreso de Cuba.

Cuba y el macrismo

Florencia regresó al país desde Cuba en 2020 tras permanecer un año en La Habana por un tratamiento médico.

La joven había viajado a Cuba en febrero de 2019 para participar de un seminario de guión de cine y, por problemas de salud –según se informó oficialmente-, no pudo regresar a la Argentina.

La partida de Florencia y su estadía en la isla también se vincularon al proceso judicial en la Argentina.

Sin embargo, en su cuenta de Twitter, la vicepresidenta anunció a fines de marzo de 2020 el retorno de su hija desde la isla caribeña. "Ella junto a sus médicos y sus médicas, lograron restablecer parte de su salud perdida y hace un tiempo vienen trabajando su regreso a casa. Pero ya se sabe, nada es tan sencillo. Por eso Flor me pidió que la venga a buscar para ayudarla... sentía que sola no iba a poder", indicó la ex mandataria.

Un año después, Florencia contó en sus redes sociales lo ocurrido y confirmó el impacto de las causas judiciales en su salud: “Cada vez que el Macrismo generaba un nuevo hundimiento, sabía que era semana de mi nombre difamado por todos lados, de los orangutanes de la justicia metiéndose en mi casa y haciendo conmigo lo que querían, fuera de cualquier marco legal. Se había vuelto un plan sistemático. Me enfermaron, sí, pero jamás lograron que odiara mi nombre”.

