Viviana Canosa: "A partir de febrero estaré en las noches de La Nación"

Canosa también también confirmó los trascendidos que la involucraron con política. "Me ofrecieron ser candidata para La Matanza, para ser Jefa de la Ciudad de Buenos Aires, senadora, diputada, ministra. Me ofrecieron todos y me senté con todos a hablar", comentó la conductora, quien indicó que el diputado Javier Milei no fue la única figura que la contactó.