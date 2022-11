Gabriel Rubinstein vs. Clarín, denuncia a políticos y Menger

image.png

Gabriel Rubinstein vs. Periodista de Clarín

El funcionario que, en los hechos, es viceministro de Economía y quien realmente lleva adelante la macroeconomía argentina junto a Raúl Rigo (secretario de Hacienda), también le respondió a Santiago Frioritti, periodista de Clarín:

No es que cambié de ‘convicciones’. Es que la realidad es diferente: en septiembre 2021 se pretendía aumentar el déficit y congelar precios. Una incongruencia. Ahora se pretende enfrentar la inercia inflacionaria en concordancia con la inflación ‘macro’ No es que cambié de ‘convicciones’. Es que la realidad es diferente: en septiembre 2021 se pretendía aumentar el déficit y congelar precios. Una incongruencia. Ahora se pretende enfrentar la inercia inflacionaria en concordancia con la inflación ‘macro’

“Antes, congelamiento de prepo. Ahora, amplio acuerdo. Antes, márgenes 30% (más normales). Ahora, en el 40% (altísimos). No me conforma para nada el 4% mensual, pero lograr eso sería hoy un avance y, nuevamente, compatible con la baja del déficit fiscal. Otra situación”, enumeró.

“Cuando ahora pensamos para qué nos da la macro, bueno, tenemos un déficit más controlado, previsto del 1,9 del PIB para el año que viene, aunque si vos me preguntás, yo preferiría que fuera cero. Es un déficit que no amerita inflación del 0% pero tampoco del 100% y, según mis cálculos, deberíamos tener una inflación del 40% o 50% o 60%. Entonces, ¿cómo bajás de 100% a 60%? ¿solo con política fiscal, que es un poquito más de ajuste fiscal y un poquito más de tasa de interés, sabiendo el problema de la deuda estatal? Entonces, vos ves que hay una inercia muy negativa que se desató a partir de marzo y otra en junio. Cuando vos vas a los fundamentals de la economía, te da que la inflación sería mucho más baja del 100% y ahí es donde juegan un rol las políticas de ingresos, que es para coordinar expectativas a la baja. Por eso, creo que este programa Precios Justos es un buen programa dentro de las limitaciones generales porque yo quisiera que fuera 1% el promedio de inflación mensual pero será del 4%, que no es lo mismo que 7%. Ahí está mi enojo. Antes querían bajar la inflación a los palazos, contra los precios y las empresas pero esto es otra cosa”, explicó el funcionario en Radio Rivadavia el pasado domingo 13 de noviembre, en diálogo con Adorni.

"La política no está a la altura de ir a un superávit fiscal porque todos te dicen que está muy bueno el ajuste pero no para su provincia o ciudad. De ningún signo político. Uno puede entender a cada diputado, pero en su conjunto la política se lava las manos. Por supuesto los países pueden tener déficit fiscal y financiarse, pero no es el caso de Argentina. Entonces, tenemos que tener otra disciplina y hoy te encontrás que todo coinciden en que la inflación es un problema pero no ven que su origen es un problema fiscal. Ellos no ven y no entienden bien que es un impuesto inflacionario y cómo funciona. Cuesta muchísimo cerrar la brecha cambiaria y demás", disparó contra la dirigencia.

Fioritti había dicho en Clarín en su columna del domingo 13:

"Hasta hace tres semanas, Massa se negaba al congelamiento de productos anunciado el viernes. Decía que era como pisar una manguera para frenar el agua y que tarde o temprano el agua saldría toda junta. Y su segundo, Gabriel Rubinstein, fue siempre un tenaz opositor a este tipo de implementaciones.

Rubinstein, a instancias de su equipo de comunicación, fue uno de los primeros en aplaudir la nueva iniciativa en Twitter. Pero hace solo diez meses, en una entrevista con Ser Industria Radio decía esto: 'Si el gobierno decide congelar los precios, debería pensar en congelar la estructura de costos de las empresas o las llevará a la ruina. Tendrían que congelar las tarifas, los salarios, el dólar y para que todo eso funcione la emisión monetaria, para que no haya déficit fiscal. Con todo eso, no habría que congelar los precios porque se mantendrían quietos. Es decir que son políticas desarticuladas del resto, que generan un nivel de riesgo y explosión mayor con algún efecto efímero'".

Javier Milei vs. Gabriel Rubinstein y la teoría de Carl Menger

El diputado nacional salió con una batería de tuits para cruzar sus declaraciones y sus posteos:

Una pena que alguien con su cargo mienta así; yo no lo insulté A usted lo insulta el archivo Sus tweets y conferencias muestran que no domina la teoría subjetiva del valor Ignora el principio de imputación de Menger Por ende usted es parte del problema

"Hablar de márgenes del modo que usted lo hace implica pensar en términos de teoría objetiva del valor. Desconoce a Menger, quien demostró que son los precios los que determinan los costos y no al revés. A su vez, creer que puede hacer el cómputo es caer en la fatal arrogancia (Hayek). Le cuento: en el capitalismo la ganancia resulta de la fuerzas del mercado y las mismas son el faro que guían la asignación de recursos. La inflación es un fenómeno monetario y el dinero hace a la escala nominal de la economía. Su confusión mental castiga a 47 millones de argentinos", siguió el académico.

Una de las mayores contribuciones a la teoría económica por Carl Menger fue su teoría subjetiva del valor, teoría que desarrolló tras cuestionar críticamente la explicación de los precios a través de los costos de producción que propusieron economistas clásicos, principalmente Smith y Ricardo. Ya que de acuerdo a Menger todo comienza con las necesidades de la persona y del individuo, que constituyen la fuerza motriz básica, junto con las limitaciones a las que se enfrenta el individuo, de las decisiones económicas.

Debido a que Menger argumentaba que el valor o precio de lo que él llama bienes se encuentra determinado directamente por las decisiones de los individuos y especialmente por sus necesidades por esta razón para Menger los bienes poseían valor si eran utilizados para satisfacer las necesidades de los individuos, el mismo hacia una distinción fundamental entre Utilidad y Valor, debido a que para el tanto los bienes económicos como no económicos poseían utilidad, pero, el valor de dichos bienes era determinado por la satisfacción de las necesidades humanas, si un bien era útil para tal o cual cosa, no significa que posea valor alguno para otro, sin embargo, si el bien es utilizado para satisfacer una necesidad fundamental para el individuo, poseía valor.

Menger igualmente, distingue entre bienes de primer orden (bienes de consumo) y bienes de orden superior (bienes con demanda derivada, especialmente bienes de capital), los primeros solamente satisfacen necesidades humanas, mientras que los segundos satisfacen necesidades humanas indirectamente mediante la producción de bienes de primer orden; lo cual crea una cadena de procesos de valoración relacionados con las necesidades subjetivas de los individuos.

