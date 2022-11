Revelan efecto psicológico del paracetamol, el medicamento más común para el dolor

Quienes tomaron el medicamento calificaron como menos riesgosas actividades como "saltar en bungee desde un puente alto" y "decir lo que se piensa sobre un tema impopular en una reunión en el trabajo" que las personas que tomaron un placebo, encontraron los investigadores.

Para obtener estas conclusiones, realizaron una serie de experimentos ya utilizados en investigaciones anteriores para medir el comportamiento de riesgo.

image.png

Los participantes del estudio tenían que inflar un globo desinflado en la pantalla de una computadora y ganaban más dinero imaginario con cada bombeo. Se les instruyó a ganar la mayor cantidad de dinero posible inflándolo tanto como fuera posible, pero sin reventarlo.

Aquellos que habían tomado paracetamol se arriesgaron significativamente más, inflaron más los globos y también los reventaron más, en comparación con el grupo de placebo más cauteloso.

"Si tiene aversión al riesgo, puede bombear un par de veces y luego decidir cobrar porque no quiere que el globo explote y perder el dinero. Pero para aquellos que toman acetaminofén, a medida que el globo se hace más grande, creemos que tienen menos ansiedad y menos emociones negativas sobre el tamaño del globo y la posibilidad de que explote", explicó Way.

Por otro lado, los voluntarios completaron encuestas durante dos de los experimentos, calificando el nivel de riesgo que percibían en varios escenarios hipotéticos, como apostar los ingresos de un día en un evento deportivo, hacer bungee desde un puente alto o conducir un auto sin cinturón de seguridad.

Según Way, los resultados tienen una variedad de implicaciones en la vida real. “Realmente necesitamos más investigación sobre los efectos del paracetamol y otros medicamentos de venta libre en las opciones y los riesgos que asumimos”, aseguró.

El estudio fue publicado en 2020 en la revista Social Cognitive and Affective Neuroscience.

image.png

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advierte que la sobredosis de paracetamol es riesgosa para el hígado, por lo que recomienda: no tomar más de un producto de venta libre que contenga acetaminofén; no tomar un producto de receta y de venta libre al mismo tiempo que contengan acetaminofén; no exceder la dosis recomendada de ningún producto que contenga acetaminofén.

