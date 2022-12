Javier Milei: "Cristina Kirchner no tiene los votos para ganar"

Es un falso renunciamiento. No es que ella renuncia a las candidaturas porque no quiere. En realidad, ella renuncia porque no puede. Hoy Cristina tiene una imagen negativa del 75%. por lo tanto tiene un techo electoral muy bajo Es un falso renunciamiento. No es que ella renuncia a las candidaturas porque no quiere. En realidad, ella renuncia porque no puede. Hoy Cristina tiene una imagen negativa del 75%. por lo tanto tiene un techo electoral muy bajo