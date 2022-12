Alberto subestimó a Javier Milei: "No va a ser competitivo"

Otro informe del mismo mes pero de la consultora Zubán Córdoba reveló que el referente liberal goza de una imagen alta en muy diversas y de distintas provincias. El libertario, consigue medir muy bien en casi todas, incluso encabezando en intención de voto en algunas. Su discurso crítico contra la casta política y las mayores fuerzas del país JxC y FdT aparenta rendir frutos en la opinión pública. Sin embargo necesita organizar cuanto antes una estructura eficiente de fiscales de mesa.

Alberto se muestra indeciso

Sin CFK y la indecisión (fingida o no) de Alberto, hasta ahora el FdT no tiene candidato definido; en JxC desbordan los aspirantes.

Aunque la declaración del mandatario es anterior al fallo contra CFK, tiene mucha vigencia después que ella bajara su candidatura en la trasmisión que apuntó duramente contra la justicia o “partido judicial”.

"¿Saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015, cuando Scioli me pidió ser candidata a diputada. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice que la maltraten por una candidata inhabilitada, condenada", había resuelto. Y resaltó: "No voy a ser candidata a nada, mi nombre no va estar en ninguna boleta".

Captura de pantalla (313).png El presidente Alberto Fernández durante la videoconferencia que concedió a The Financial Times. Sin CFK y su indecisión, hasta ahora el FdT no tiene candidato definido.

En esa sintonía, al cierre de su retórica, lanzó: "No voy a tener fueros" "El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar Magnetto la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema de que me metan presa. Sí, pero mascota de Magnetto nunca jamás. No voy a ser candidata a nada. Ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como me volví el 10 de diciembre de 2015, a mi casa. A la misma casa de donde salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero".

Entonces Alberto, tratando de eludir el tema, declaró:

Con todos los problemas que usted me plantea, yo estoy pensando sólo en resolver problemas del país, no estoy pensando en la reelección. Estoy absolutamente ensimismado en la gestión, metido en la gestión, tengo problemas que resolver. No estoy preocupado por la política Con todos los problemas que usted me plantea, yo estoy pensando sólo en resolver problemas del país, no estoy pensando en la reelección. Estoy absolutamente ensimismado en la gestión, metido en la gestión, tengo problemas que resolver. No estoy preocupado por la política

Y luego, sin confirmar su candidatura puso en duda la identidad del aspirante definitivo del FdT: “ Quiero terminar mi mandato habiendo sembrado a la Argentina de oportunidades para el que me suceda o si sigo yo, no sé, tenga la posibilidad de ver germinar ese sembrado y cosechar en favor de los argentinos".

No obstante hace unas semanas, hubo algunos intentos "albertistas" de instalar la relección de su jefe, como el ministro de seguridad de la Nación Aníbal Fernández: "Si no quieren PASO, dejen a Alberto Fernández ir a su reelección sin problema. No lo interrumpan, no lo estorben", de esa manera el ministro enfrentó a todo la coalición gobernante dominada por La Cámpora que ni en su peor sueño desea que Alberto sea reelegido presidente.

Crisis, Mercosur y críticas al macrismo

Consultado por la crisis económica, Alberto apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri, cuyas políticas calificó de "desastrosas": “Quién me precedió en el gobierno endeudó a la Argentina de un modo realmente irresponsable, si me permiten el término. Hipotecó la suerte de muchas generaciones de argentinos y tenemos que lidiar con el peso de esa deuda".

Además, aunque admitió la existencia de la crisis inflacionaria y política del país, intentó, en vano, justificarse: "Hay una inflación muy alta, es cierto. Nosotros multiplicamos por dos la inflación que teníamos: cuando llegamos en diciembre del 2019 la inflación era del 54%, esto no hay que olvidarlo. Nosotros multiplicamos por dos la inflación en un mundo que ha multiplicado por diez la inflación", defendió.

En esa línea, en la entrevista se abordó también la cuestión económica regional y advirtió que “para Brasil y para Argentina, productores de automóviles, los únicos productores en América del Sur, es un problema ese acuerdo (con la Unión Europea)”, que fue impulsado a mediados de 2019 por las naciones del Mercosur y del conglomerado europeo, cuando aún Mauricio Macri administraba el país.

De acuerdo a Infobae, para entrar en vigencia, ese acuerdo requiere, por ejemplo, de ratificación parlamentaria y jurídica de las partes, una cuestión que también entró en el debate que se dio en Montevideo durante la reciente Cumbre de Presidentes del bloque regional. ”Nos complica si viene la competencia a América Latina. Tenemos que sentarnos a analizar cómo llegar a un acuerdo sobre bases más realistas. Habría que renegociar, el tango se baila de a dos".

