“Sin tener que presentar fe de vida es casi el 45% de la población y estos proyectos son para que más del 54% de quienes hoy son jubilados y tienen que presentar fe de vida no tengan que hacerlo más", explicó la senadora, que aseguró que de aprobarse el proyecto se beneficiarían 4.1 millones de jubilados.

Por otro lado, el senador Rodas, autor de uno de los proyectos, destacó que los datos que brindó Di Tullio “han sido tan exactos”, y remarcó que “es un proyecto que tuvo consenso con dos senadores de distintas bancadas”.

A su vez, sostuvo que ese consenso “va ir marcando un camino en esta sintonía que debemos tener respecto de seguir atendiendo las necesidades de la gente”, y ponderó que “hay un gran esfuerzo por parte de ANSeS en este proyecto de ley y el RENAPER, para que el sistema bancario esté predispuesto”.

De todos modos, hizo un pedido especial: “ Me gustaría que prontamente se pueda incorporar el Banco de Chaco y habla de una nueva metodología que va a permitir de algo que lo vemos a diario en el sentido de que cuando llegan los fines de meses se ven esas largas colas en los bancos, que muchas veces son irritantes, que generan un gran malestar, no solamente para lo que observamos, sino también para el ciudadano común y corriente porque hay una gran realidad”.

Además, expuso una curiosa reflexión sobre lo engorroso que es presentar mes a mes la fe de vida para poder cobrar la jubilación, y en ese sentido, describió:

“Yo me pongo a pensar en una persona mayor que tiene que demostrar todos los meses que está con vida y que, de alguna manera psicológicamente, está siendo martirizado con la situación de que en cualquier momento puede desaparecer del escenario normal de la vida y en el cual termina de introducirse en su pensamiento que es un simple número. Algo que no se tiene presente en la concepción humana, sino en los derechos, en las cuestiones que no podían modificarse. La gente aguanta, pero ahí es donde entra a jugar nuestro rol como legisladores”.

“Nosotros debemos tener la cuota de empatía para poder tratar de subsanar estos problemas”, remarcó y le pidió, en nombre de todos los senadores, disculpas a la sociedad, a los adultos mayores del país “por esta situación de penuria que han estado pasando”, y bregó para que el proyecto “tenga un tratamiento adecuado para su media sanción, pase a Diputados y que pueda sortear una serie de inconvenientes que no tienen nada que ver con la vida de los jubilados y pensionados”.