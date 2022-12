Nuevo golpe comando de Javier Milei (ahora en San Luis)

Hoy no veo dentro de Juntos por el Cambio el abordaje necesario acerca de los temas que les preocupan a los argentinos. No veo en Juntos por el Cambio precisiones sobre cómo terminar con la inflación crónica, la inseguridad endémica, la deficiente educación, la escasa salud, y los ingresos deteriorados. Juntos por el Cambio no habla de reformas de cuajo ni de cómo abordaría las reformas estructurales sino que insiste con gradualismos que ya los vemos hoy día que no han servido de mucho. En Juntos por el Cambio se dedica más tiempo a la lucha interna que a imaginar una nueva Argentina. Hoy no veo dentro de Juntos por el Cambio el abordaje necesario acerca de los temas que les preocupan a los argentinos. No veo en Juntos por el Cambio precisiones sobre cómo terminar con la inflación crónica, la inseguridad endémica, la deficiente educación, la escasa salud, y los ingresos deteriorados. Juntos por el Cambio no habla de reformas de cuajo ni de cómo abordaría las reformas estructurales sino que insiste con gradualismos que ya los vemos hoy día que no han servido de mucho. En Juntos por el Cambio se dedica más tiempo a la lucha interna que a imaginar una nueva Argentina.