Dólar hoy y BCRA: Así cerró este martes 13 de diciembre

Dólar cripto

El dólar cripto, que surge de adquirir criptomonedas estables -stablecoins- que siguen la cotización del dólar no tiene un precio de cierre -dado que el mercado cripto está abierto las 24 horas- cotiza, en promedio, a $311 para su compra y de $318 para su venta según los principales exchanges del país.

Dólar oficial

El dólar oficial promedio finalizó la jornada a un precio de compra de $170,10 mientras que para su venta, la cifra asciende a $179,34.

Dólar solidario

En cuanto al dólar solidario -o ahorro-, divisa que se compone del precio del dólar oficial sumado el 30% del denominado impuesto país y el 35% de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, marca un precio de $294,52.

Dólar mayorista

En tanto, según lo relevado por el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, el dólar mayorista cerró a $ 171,61/171,81 por unidad, cuarenta y cuatro centavos arriba del cierre de ayer

https://twitter.com/guspaqui/status/1602727217087266819 En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $ 1,91, superando ya la corrección de toda la semana pasada — Gustavo P Quintana (@guspaqui) December 13, 2022

image.png Gráfico elaborado por Christian Buteler

Reservas BCRA

De acuerdo con el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, hoy, gracias al "dólar soja II" la entidad monetaria finalizó con compras por unos US$ 39 millones. En los dos primeros días de esta semana la autoridad monetaria sumó compras por US$ 109 millones y lleva el acumulado del mes a US$ 463,80 millones

