¿Dónde está Lucas Escalante?: Nuevas pistas y una búsqueda sin fin

Infobae tuvo acceso a otro de los audios, el cual se trataría de una de las últimas charlas de Escalante. La misma decía lo siguiente:

Me estoy yendo para (Florencio) Varela. Hace un rato llegué a casa. Me iba a quedar en casa, pero hay un chabón que me da nafta, pero la tengo que ir a buscar hasta Los Pinos, un poquito más lejos. Pero, bueno, la nafta gratis sirve y, bueno, estoy yendo. Me estoy yendo para (Florencio) Varela. Hace un rato llegué a casa. Me iba a quedar en casa, pero hay un chabón que me da nafta, pero la tengo que ir a buscar hasta Los Pinos, un poquito más lejos. Pero, bueno, la nafta gratis sirve y, bueno, estoy yendo.

En ese material que trascendió en los últimos días, Lucas le cuenta a su interlocutor que tenía pensado quedarse en su casa esa noche, pero le avisaron que podía ir a buscar el combustible gratuito y no quiso desaprovechar. “Encima, tengo que ir porque me van a regalar vales de nafta y re zafo”, explicó. Cuando el otro joven le preguntó cómo accedía a ese beneficio, detalló sobre la gente que le proveía los tickets: “Me dijo: ‘Solamente con vos hacemos esto’. Listoooo, me re siiirve”.

Desaparición de Lucas Escalante: los audios que confirman el contacto con los principales acusados

La fiscal Dongiovanni, mandó a detener a Cristian y Maximiliano Centurión porque los audios difundidos los comprometen a ellos dos.

La cronología que maneja la policía

La reconstrucción de los hechos que hacen los investigadores es que tanto Lucas como Lautaro fueron a la casa de Cristian Centurión, hijo del comisario, con la intención de hacer algún tipo de negocio con esos vales de nafta.

Aquel 9 de diciembre, efectivamente, ambos jóvenes fueron a la casa del hijo del comisario. Se sabe que llegaron ahí porque hay una cámara que los toma en las inmediaciones y un vecino que declaró haberlos visto preguntando por el lugar.

Se especula que ambos amigos salieron entre las 22:30 y las 23:00, al estar cerca de su destino, el encuentro con Centurión se tuvo que haber dado minutos después de las 23.

Una fuente de Infobae, con acceso al expediente, explicó:

En ese encuentro algo pasó. No sabemos qué. Puede ser una pelea, una traición, que haya aparecido alguien que no tenía que saber del negocio. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que al poco tiempo, Cristian Centurión fue a cargar nafta con un bidón. En ese encuentro algo pasó. No sabemos qué. Puede ser una pelea, una traición, que haya aparecido alguien que no tenía que saber del negocio. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que al poco tiempo, Cristian Centurión fue a cargar nafta con un bidón.

En las imágenes del video de la cámara de seguridad de la estación de servicio se puede ver que, el 10 de diciembre a las 00:30 horas, uno de los imputados llegó a una estación de servicio con un Peugeot 208 que le pertenece a su madre y cargó combustible en un bidón.

Crimen de Lautaro: un video clave y un bidón de nafta

Por lo tanto, como no pasó mucho tiempo entre el encuentro y la adquisición de la nafta, se cree que utilizaron la misma para prender fuego el BMW de Lucas. El resto de la cronología es conocida. Al día siguiente apareció incendiado el auto del joven desaparecido y que tanto amaba. Una semana después, se encontraría el cuerpo de Lautaro asesinado y semi calcinado al costado de una ruta en Guernica.

Los primos Centurión están con abogados distintos y se niegan a declarar. La fiscal Dongiovanni acusó a ambos familiares del homicidio de Lautaro y la Justicia cree que ellos son la clave para descubrir qué sucedió la noche del 9 de diciembre.

Romina, la hermana de Lucas, declaró:

Queremos Justicia por Lautaro y aparición con vida ya de Lucas. Basta de encubrir a la Policía. Acá hay un policía implicado y necesitamos que se mueva lo que se tenga que mover para que Lucas aparezca ya. Estamos cansados de esperar, estamos cansados de que sea todo tan lento. Queremos Justicia por Lautaro y aparición con vida ya de Lucas. Basta de encubrir a la Policía. Acá hay un policía implicado y necesitamos que se mueva lo que se tenga que mover para que Lucas aparezca ya. Estamos cansados de esperar, estamos cansados de que sea todo tan lento.

Familiares de los jóvenes hicieron pública su petición de que la Policía Bonaerense quedé fuera del caso, ya que, generalmente, cuando hay un miembro de la fuerza involucrado en una causa, ese expediente debe ser investigado por otra policía diferente. Hasta el momento solo hay especulaciones, pero nada concreto.

