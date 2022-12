Mató a su acosador y confesó el homicidio en un video

APUÑALÓ a su PRESUNTO ACOSADOR y GRABÓ su DESCARGO en REDES sociales #ElNotidelaGente

El caso quedó en manos de la Jueza de Instrucción N° 3 de la Ciudad de Río Grande, Cecilia Cataldo, quien llamó a la homicida a prestar declaración indagatoria pero, según indicaron los voceros judiciales de A24, la acusada se negó a dar su versión de los hechos.

Además, la mujer fue sometida ayer a una pericia psiquiátrica a cargo del perito judicial Mariano Ripolli y su defensor, Alejandro Naccarato, solicitó formalmente la excarcelación, una medida que ahora deberá resolver la jueza Cataldo.

Entre otras cosas, la jueza ordenó averiguar si hubo denuncias previas de acoso ante la Justicia, además de lo que escribió en las redes sociales y dispuso un peritaje sobre el teléfono celular tanto del hombre como de la mujer para verificar los antecedentes de llamadas y mensajes que intercambiaron.

Las fuentes precisaron que la mujer fue formalmente acusada por la fiscal Laura Urquiza del delito de “homicidio simple”, al tiempo que la familia del hombre asesinado solicitó constituirse como parte querellante en el proceso. Por lo pronto, Cataldo tiene 10 días para resolver la situación. Espera qué postura va a tomar la fiscal Urquiza.

La cronología del crimen

Florencia Mancilla también relató en su video cómo habría sido el asesinato. Allí contó que, supuestamente, mantuvieron una discusión y en el medio decidió clavarle un número incontable de cuchillazos, aunque explicó que su intención no era asesinarlo sino que sufriera algo de lo que ella había padecido a partir del acoso. Su relato lo hizo con la voz agitada mientras mostraba las manchas de sangre en sus manos y hasta en las orejas.

Continúa el relato:

Lo apuñalé, no sé cuántas veces, porque se movía mucho. Todo el tiempo se movía, no me dejaba hacer algo limpio y que no sufra. En realidad quería que sufra, pero mi intención no era quitarle la vida, solo que se asuste tanto de mí que sepa que no se podía meter conmigo nunca. Lo apuñalé, no sé cuántas veces, porque se movía mucho. Todo el tiempo se movía, no me dejaba hacer algo limpio y que no sufra. En realidad quería que sufra, pero mi intención no era quitarle la vida, solo que se asuste tanto de mí que sepa que no se podía meter conmigo nunca.

Además, aclaró que antes de comenzar el video ya se había comunicado con la Policía para contarles lo que había hecho y que sólo estaba esperando a que llegara para detenerla. “Acabo de llamar a la policía hace muchos minutos, le di todos mis datos, le dije quién era yo, pero todavía no viene. La Policía todavía no está por acá. La Policía tarda para todo, igual que la Justicia. Espero que se apuren, yo ya quiero salir de esta escena porque no es linda para nadie. Esta escena es muy fea”, expresó.

Por otro parte, Mancilla también le pidió perdón a la familia de la víctima pero justificó el asesinato en el hecho de que lo cometió como un supuesto intento para protegerlos de las amenazas Baciocchi.

Una semana antes del crimen, la joven había denunciado en Facebook al tatuador, acaso como anticipo de lo que pensaba hacer. A pesar de que el posteo ya se dió de baja, ella había compartido unas capturas de Whatsapp con la persona que asesinó días más tarde.

image (1).jpg Captura de las conversaciones entre la homicida y su acosador (Foto: VíaSzeta)

La imputada también reveló que Alexis fue su profesor cuando ella era una adolescente en el colegio Polivalente de Arte de esa ciudad de Tierra del Fuego. Dijo que el hombre, 8 años mayor que ella, le dijo en aquel entonces que “estaba enamorado de ella” y que desde ahí comenzó a acosarla.

El profesor de música, aparentemente, le había advertido hace unos cuatro años que su “relación” terminaría en una muerte violenta y que la semana anterior se apareció en su casa sin motivo alguno. Sin dejar lugar a interpretaciones, Mancilla dijo, en el posteo, “estar cansada de mirar para los costados” y advirtió que iba a “actuar”.

Concluyó su mensaje diciendo:

Es real. Hay personas que te puede violar y matar. Tengo fuerza. No seré víctima. Me cansé de los violadores. Me llamo Florencia Eliana Mancilla y me niego a ser víctima. Es real. Hay personas que te puede violar y matar. Tengo fuerza. No seré víctima. Me cansé de los violadores. Me llamo Florencia Eliana Mancilla y me niego a ser víctima.

Por otro lado, la abogada que representa a la familia de Alexis Baciocchi, Adriana Varisco, después de que la detenida se negó a declarar, hizo declaraciones en El Noticiero de la Gente en Telefe. Allí, declaró que la pareja “se conocía hace un tiempo. Si hubo o no violencia no lo sabemos, no hay ninguna denuncia. Nadie tuvo la delicadeza de decirle a la familia que él había muerto. Ellos se enteraron por el vivo de facebook".

Además, afirmó que ella lo extorsionaba a él, ya que Alexis no era alguien violento y que los chats ella los usaba para sacarle viajes y dinero. “Lo mataron por la espalda”, declaró la letrada.

