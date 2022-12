Angustias

Giacobbe también preguntó sobre la tensión social típica de cada fin de año, donde se concentran reclamos sindicales y sociales. En ese contexto, fue mayoritaria la opinión de que puede haber o no marchas, pero no disturbios durante este mes, opciones que sumaron el 46,7% contra el 22% que aseguró que se registrarían disturbios y un 30,6% que no respondió.

Acerca de las fiestas, cuando se preguntó en comparación al año pasado qué tipo de regalos se iban a comprar, el 62,6% respondió “NO voy a comprar regalos”; el 15,1% respondió “peores regalos”; el 13,1% los mismos y solo el 8,5% contestó mejores obsequios.

Siguiendo con las fiestas se notó una diferencia cuando se preguntó con quien se pasaría la Navidad, donde el 79% contestó que sería con el núcleo familiar mientras que esa opción baja al 62,1% cuando se pregunta “con quién le gustaría pasar la Navidad”. Al mismo tiempo, crecieron las opciones de familia ampliada y amigos.

Invitación a un político

Por último, Giacobbe realizó una interesante pregunta en línea con la imagen de los políticos y su proximidad a la gente cuando preguntó a cuál invitaría a pasar las fiestas en su casa. Aquí la sorpresa fue que lideró las respuestas Cristina Fernández de Kirchner con el 17,5% a pesar de que es la política con peor imagen del país.

El segundo político elegido para pasar las fiestas en casa fue Javier Milei con el 14,8% y le siguió Patricia Bullrich con el 12,5% y casi empatado con ella, Mauricio Macri con el 12%.

Las últimas dos opciones de la gente fueron el presidente Alberto Fernández y el diputado de izquierda Nicolás del Caño.

