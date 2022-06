Diego Díaz fue escrachado y denunciado por acoso sexual

WhatsApp Image 2022-06-23 at 6.27.55 PM.webp Diego Díaz, periodista y conductor del canal TyC Sports, fue denunciado y escrachado por abuso sexual por parte de una joven entrenadora.

Por último, le envió un mensaje a Diego Díaz y le dijo: “Quizás así pares un poco y entiendas que a una mujer se la respeta siempre. Que si está vestida como se le canta no es para que un pa... como vos se le acerque y la acose”.

Esta no es la primera vez que Díaz queda involucrado en un hecho similar al opinar en las redes sociales sobre el viejo reclamo que realizó Boca tras perder la Copa Libertadores ante River. “Si yo fuera hincha de Boca Juniors y un día me levanto y leo en el diario que el TAS me da la Copa Libertadores 2018 me daría vergüenza”, declaró el periodista.

Rápidamente, la usuaria @ssolperalta contestó a la publicación y escribió: “Y a mí me das vergüenza vos que teniendo 50 años me hablas todos los días, pedófilo de mierda, deja de llenarte los bolsillos hablando de Boca y hacete ver enfermo”. Ante las críticas de otros usuarios que acusaron a Peralta de no tener pruebas, la joven se animó a publicar capturas de pantalla de los mensajes que recibió desde la cuenta oficial del periodista.

El último fin de semana de abril, en medio de las críticas por el pésimo nivel mostrado por San Lorenzo, club del que es confeso hincha, un gran número de internautas notó que el conductor de TyC Sports había comenzado un “live” en Instagram horas después de que el Ciclón cayera ante Patronato por 2 a 1.

De ahí, muchos creyeron que Díaz iba a hacer mención a la pobre actualidad y a la crisis institucional que atraviesa el club a pesar de su buena relación con Marcelo Tinelli, y empezaron a unirse muchos de los más de 200 mil seguidores que tiene en su cuenta @diegodiaz.tyc. Pero se equivocaron. Los primeros en llegar se toparon con una no muy grata sorpresa: el ex futbolista tenía activada la cámara delantera de su celular, que apuntaba hacia el televisor de su habitación.

Allí, se veía una escena pornográfica en su máximo clímax que estuvo en imagen durante varios segundos. Sin darse cuenta de lo que había ocurrido, o quizás esperando que nadie notara su descuido, Díaz cambió el ángulo de la cámara y apareció en escena, recostado y sin remera. “Estoy cansado de que me muerdas todo por todos lados”, se quejó mientras se enfocaba en modo selfie, en una supuesta referencia a alguna mascota que lo acompaña y no aparece en escena.

Ese fragmento del vivo se volvió rápidamente viral y lo ubicó dentro de las principales tendencias en Twitter durante varias horas. De hecho, dio lugar a un sinfín de memes y divertidas reacciones de parte de los internautas, la gran mayoría relacionadas -como es costumbre- a capítulos de Los Simpson: desde “No mamá, no entres al vivo de Diego Díaz”, con la imagen de Seymour Skinner de fondo, a “Diego Díaz duerme en una bolsa de plástico que, según él, le da poderes sexuales”, junto a la escena donde Homero Simpson queda tendido en el suelo del baño cubierto por la cortina de la bañera, fueron muchos los memes que recorrieron la red social durante las últimas horas.

Tiempo atrás y a la hora de hablar de los partidos por Copa Libertadores, el conductor había lanzado años atrás una polémica frase que no tardó es ser repudiada. “Durante todo el miércoles, las mujeres... abstenerse. Lo lamento por ustedes. Pueden hacer lo que quieran que seguramente la mayoría de los tipos no se van a dar cuenta. Si quieren participen, observen, pero van a ver una cantidad de tipos así”, lanzó.

Durante su discurso machista, hizo un gesto de cambiar de canal con cara de hipnotizado y, claro está, sus comentarios despertaron la furiosa crítica de los internautas, sobre todo del género femenino. Entre los miles de cuestionamientos que recibió el conductor, se destacó el de Micaela Cannataro, periodista y feminista, quien le pidió que se retracte. “No sé si Diego Díaz tiene Twitter ahí en el mundo medieval en el que aún vive, pero avísenle que sus comentarios atrasan mucho”.

Por su parte, Sol Rodríguez Garnica, también periodista, se preguntó “¿en qué siglo vivirá?”. Otros internautas, en cambio, fueron más bruscos y entre insulto e insulto le pidieron que se retirara del periodismo deportivo. “Salí del tupper en el que vivís y andá a la cancha, bobo”, escribió una usuaria. “Sería bueno que Diego Díaz sepa que hay mujeres que miran y juegan al fútbol. Incluso, hay algunas mujeres que son mejores periodistas que él”, sentenció un usuario.

