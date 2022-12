Luis Novaresio vs. Mauricio Macri vs. Carlos Maslatón

Luego de escuchar las declaraciones del ex presidente del PRO sobre las (presuntas) libertades individuales que hay en Qatar pensé sin demasiado orden. ¿El beso de Awada y Macri fue ostentoso? De haber tenido Macri una pareja de su mismo sexo, ¿hubiese podido hacerlo en la Argentina? Lo primero no fue. Un beso no es ostentación. Es pura expresión pública de amor. Lo otro, sí hubiese podido ser. En el país de Macri el beso entre dos hombres no tiene el menor reproche legal.

En Qatar, en cambio, Macri no hubiera podido, al menos, lo segundo. Lo habrían detenido”.

Luego, arremetió: “Macri se agravia y repudia, por fin, a los equipos como el alemán que (con enorme valentía) mostró una insignia gay en el brazo de su capitán respaldado por todo el equipo con una foto y sus bocas tapadas. ‘Si vos me invitás a tu casa a comer y yo acepto ir a comer, no te voy a insultar. Si no me banco, no voy a comer, pero si voy me comporto como corresponde. Si no les gustaba, que no hubieran clasificado, los hubiese reemplazado otro equipo’, dijo el ex mandatario.

Semejante afirmación intransigente, creo, admite la contraria en el razonar de esta forma. En esta lógica maniquea sostenida por Macri, ¿se puede deducir que si fuiste a Qatar, es que avalás la persecución a los gays o a las mujeres sometidas a restricciones inadmisibles como también denuncia Amnesty? Si voy y trato de visibilizar una discriminación haciendo honor al privilegio que tengo de vivir en una posición que me permite solidarizarme, concurrir a Qatar, no decir nada, y hablar de 'absoluta libertad', ¿me hace cómplice de las vejaciones a derechos básicos reconocidas por unanimidad por la comunidad democrática? Es pregunta ”.

image.png

Carlos Maslatón vs. Luis Novaresio

Quien a responderle fue el abogado y analista financiero, Carlos Maslatón, quien estuvo 30 días en Qatar viviendo el Mundial y fue a ver 32 partidos:

"Estimado Novaresio, entiendo el sentido de tu artículo. Pero Qatar y el modelo emirato es lo políticamente posible y lo más evolucionado dentro del mundo árabe y musulmán. En esta materia, o en cualquier otra, la alternativa es el fundamentalismo o el panarabismo, mucho peor.

No hay posibilidad alguna de democracia liberal en el Medio Oriente salvo Israel en estos momentos de la historia. Desde el mundo libre, solo te podés limitar a elegir modelos:

Khaddafy, Assad, Nasser; Irán, Afghanistan, Hezbollah, Hamas; Emiratos, Qatar.

Te invito a elegir entre los tres modelos. No hay otros posibles. Tal vez dentro de 300 años sea diferente. Pegarle a la opción más moderada del mundo árabe no te generará cambio liberal sino evolución hacia el fundamentalismo islámico Te invito a elegir entre los tres modelos. No hay otros posibles. Tal vez dentro de 300 años sea diferente. Pegarle a la opción más moderada del mundo árabe no te generará cambio liberal sino evolución hacia el fundamentalismo islámico

Por último, tal vez se pueda decir desde occidente que hay que liberar a esta gente oprimida y surja la idea de una expedición estilo 2001 Afghanistan, 2003 Irak o 1982 Líbano. Cuesta mucha plata y muchos muertos, pero si quieren insistir ya saben: ¡procedan!”.

image.png

Más contenidos en Urgente24

Alberto Humo Fernández: Blabablá para pagar a Larreta (con bonos)

Escracharon a Víctor Hugo Morales y explotó: "HDP, cagón"

FIFA investiga: La causa que salpica a Agüero, Antonella y Salt Bae

Climatólogos pronostican cuándo podría llegar 'El Niño' a la Argentina

Equipaje de mano: Aeropuertos cambiarían las restricciones