Al rescate de Alberto, Clarín fogonea grieta en JXC

"El anuncio de Fernández no estuvo acompañado por un respaldo inmediato desde el Frente de Todos. Entre los gobernadores, ni siquiera el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien la Casa Rosada decidió proteger y no modificar el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires creado con el 1,18 por ciento de coparticipación que se le quitó a la Ciudad en el decreto 735 de septiembre de 2020".

Clarín fogonea internas en Juntos por el Cambio

En tanto, Clarín avanza en la idea de darle mayor protagonismo a las internas de Juntos por el Cambio, destacando sobre todo la figura del expresidente Mauricio Macri.

El pasado domingo 25 de diciembre, el periodista Martín Bravo tituló: "El Gobierno subió al ring a Horacio Rodríguez Larreta, pero Mauricio Macri volvió recargado de Qatar y le marca la cancha".

Bravo destacó en negrita: "En su regreso de Qatar, Mauricio Macri celebró primero el fallo de la Corte y luego cuestionó al Gobierno por la 'desobediencia' a la sentencia. También aprovechó sus días en Buenos Aires para mostrarse jugando al fútbol en un club de Ramos Mejía, en uno de los movimientos para intentar capitalizar su estadía en el Mundial, y antes de partir hacia Villa La Angostura se ocupó de marcarle otra vez la cancha a Rodríguez Larreta de cara a la próxima etapa de definiciones electorales.

'En Qatar se vio otra vez el contraste con la mediocridad de Alberto y con Cristina que no puede salir del país. No es habitual que un ex presidente sea exitoso en otro ámbito. Con Cristina, es la figura más relevante de la política argentina', no ocultó un dirigente de trato cotidiano con Macri el entusiasmo por lo que en las oficinas de Vicente López consideraron un balance positivo de su paso por el Mundial, con la consagración de la Selección

Luego desarrolló: Antes de viajar al sur se mostró con su primo Jorge Macri, su postulante para la jefatura de Gobierno, luego de que Rodríguez Larreta lanzara a Fernán Quirós y anotara también a Emmanuel Ferrario -además de Soledad Acuña- con la intención de diluir las posibilidades del intendente de Vicente López -con licencia- y actual ministro porteño. El ex mandatario mantiene la desconfianza a la relación del alcalde con Martín Lousteau: "Horacio tiene que dejar de ser ambiguo para que el PRO siga gobernando la Ciudad".

Macri también posó con Néstor Grindetti, el intendente de Lanús y uno de los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires alineados con Patricia Bullrich. Además la titular del PRO se mueve en el principal distrito del país con Joaquín de la Torre y Javier Iguacel, y con Cristian Ritondo -apoyado por María Eugenia Vidal- conforman el grupo que pulsea con Diego Santilli, impulsado por Rodríguez Larreta.

En las oficinas de Macri, a su vez, de algún modo se anotaron la derrota del kirchnerismo en Diputados, donde no alcanzó el quórum para tratar el plan de pagos de deudas previsionales y la creación de universidades. 'Mauricio jugó fuerte', remitieron al vínculo del ex presidente con Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de Evolución, hasta último momento en duda para habilitar la sesión

En algunas provincias Macri buscará apuntalar candidatos, como en Córdoba con De Loredo -resiste a Luis Juez- o Rolando Figueroa en Neuquén. "En otros casos los nombres están más claros y él va a fortalecer la idea de la Y. Que se compita donde sea necesario pero si hay alguien competitivo, que Horacio o Patricia no inventen a otro", marcaron cerca del ex presidente, y pusieron como ejemplos a Ignacio Torres en Chubut y Rogelio Frigerio en Entre Ríos.

El mismo comunicador tituló el lunes 26 de diciembre: "La marcha atrás de Alberto Fernández abrió una nueva grieta entre el PRO y el radicalismo", en un intento por demostrar que Larreta no controla al interbloque de Juntos por el Cambio como intentó instalar en su anuncio del viernes 23 de diciembre.

Los macristas del PRO buscan que el ministro de Economía, Sergio Massa, quede pegado:

En Diputados, el PRO no sólo sostendrá su proyecto para iniciar juicio político al Presidente sino que presentó otro para pedir la interpelación de Sergio Massa, por su responsabilidad como ministro de Economía en el goteo diario de los fondos. Elaborado por Pablo Tonelli, el texto propone citar al ex titular de la Cámara a "brindar informes verbales acerca del cumplimiento de la sentencia de la Corte".

"Hasta este momento, a diferencia del Presidente que anunció públicamente que no va a cumplir con el fallo, Massa no dijo nada. Sería prematuro promoverle un juicio político, porque no ha incumplido, entonces la idea es que explique cómo y cuándo va a hacerlo", dijo Tonelli a Clarín, y rechazó que el anuncio de Alberto Fernández cambie la posición del PRO: "Eso es una locura, ¿cómo va a pagar con bonos? Que le pague con bonos a las provincias kirchneristas si quiere. La corte ordenó que día por día transfiera automáticamente el porcentaje de 2,95%".

Con el Congreso paralizado por la confrontación política y el final del año, la iniciativa tiene pocas chances de prosperar. En el período de extraordinarias, únicamente se tratan los proyectos impulsados por el Gobierno. De cualquier modo desde el PRO buscaron ejercer una 'presión pública' sobre Massa, por tratarse como ministro de Economía de uno de los funcionarios notificados sobre la sentencia

Así las cosas, Clarín parece estar en un delicado equilibrio entre coaliciones muy tensas al borde de la ruptura y un electorado esceptico con todos los precandidatos. El riesgo para Héctor Magnetto y sus comunicadores es que en Cumelén se definan cosas importantes para Macri, se corra y más de uno quede en off side.

