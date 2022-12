"Cadena nacional" de Larreta: Sospecha de gobernadores y mensaje a Massa, Wado y Batakis

Este fallo no perjudica en nada a las provincias. No afecta a las provincias. El fallo lo dice explícitamente. Cuando el gobierno le sacó fondos a la Ciudad no les dio un peso a las provincias porque se lo dio todo a la provincia de Buenos Aires, que es su mismo color político. Así como no les dio nada en su momento, también saben que ahora no les saca nada Este fallo no perjudica en nada a las provincias. No afecta a las provincias. El fallo lo dice explícitamente. Cuando el gobierno le sacó fondos a la Ciudad no les dio un peso a las provincias porque se lo dio todo a la provincia de Buenos Aires, que es su mismo color político. Así como no les dio nada en su momento, también saben que ahora no les saca nada