Perú, el espejo donde no debe mirarse la Argentina

El gobierno ilegítimo que tiene Perú hoy día había decidido investigar a Paredes por integrar una presunta organización criminal que lideraría el expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, la 2da. Sala Penal decidió anular su comparecencia restringida por “irregularidades y vicios” de la 1ra. resolución judicial.

https://twitter.com/lalupa_pe/status/1605584847673724928 Presidente de México López Obrador informó que esposa de @PedroCastilloTe y sus dos hijos ya están en su país con asilo. También su embajador Pablo Monroy tras ser expulsado. Lamentó la actitud del gobierno de @DinaErcilia cuestionado al optar por la represión. pic.twitter.com/LmfRT55gMf — LA LUPA (@lalupa_pe) December 21, 2022

La esposa de Pedro Castillo agradeció la hospitalidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e hizo un pedido a las organizaciones de Derechos Humanos para velar por la salud del ex Presidente, quien cumple prisión en el penal de Barbadillo.

Pido a las organizaciones que promueven los DD. HH., a nivel nacional e internacional, que cautelen los derechos de nuestros compatriotas. Pido también especial atención a la salud de mi esposo, Pedro Castillo. Ahora el futuro de nuestro país está en manos del pueblo. Pido a las organizaciones que promueven los DD. HH., a nivel nacional e internacional, que cautelen los derechos de nuestros compatriotas. Pido también especial atención a la salud de mi esposo, Pedro Castillo. Ahora el futuro de nuestro país está en manos del pueblo.

https://twitter.com/LiliaParedesN/status/1605744389632016387 Queridos hermanos y hermanas de mi patria: estoy muy agradecida por la solidaridad que ha recibido mi familia. Agradezco al @GobiernoMX y a ustedes por su preocupación permanente. Vivimos un momento muy difícil, pero estamos unidos y su apoyo permanente nos fortalece. (1/2) — Lilia Paredes Navarro (@LiliaParedesN) December 22, 2022

Pedro Castillo intentó asilarse en la embajada de México en el Perú, pero fue detenido por la Policía y el Ministerio Público tras su fallido golpe de Estado.

Castillo también ha solicitado apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

https://twitter.com/PedroCastilloTe/status/1605757092203307010 Compatriotas: privado arbitrariamente de mis derechos y, ante la visita de la CIDH en el Perú, hago público este comunicado. Expreso mi preocupación ante lo sucedido y solicito que se concrete, de manera urgente, tan importante reunión de la comisión de la CIDH y mi defensa legal pic.twitter.com/vTroSH49ss — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 22, 2022

Usurpación

La presidenta Dina Boluarte dijo no merecer el calificativo de “usurpadora” que le lanzó Pedro Castillo en una carta que publicó en Twitter.

https://twitter.com/PedroCastilloTe/status/1602374469066031110 Querido pueblo peruano, grandioso y paciente: pic.twitter.com/4IbZbhnM5D — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 12, 2022

“Han ido pasando los días y he podido ver que él, de puño y letra, me llama traidora y usurpadora y él sabe que esas palabras no me merezco, él sabe de mi total lealtad”, expresó Boluarte.

“Y me da pena la forma de cómo escribe y no valore todas las recomendaciones, sugerencias, el respeto y el cariño que le tenía, me da mucha pena que no haya sido valorada. Todo este tiempo que he estado al lado del presidente Castillo ha sido, desde mi punto de vista, en vano”, agregó.

La jefa de Estado aclaró que no conspiró contra Pedro Castillo y que ese tema siempre lo conversó con su antecesor. Incluso, recordó que logró detectar que desde “redes sociales muy cercanas” al exmandatario le lanzaban ataques cada vez que se presentaba una moción de vacancia.

Aseguró que Castillo Terrones le manifestaba que no se preocupara y que él se comprometía a conversar “con la familia”.

Dato impresionante

En los últimos 100 años, el PBI real creció a una tasa promedio anual de 3,8%, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

“Las etapas de mayor crecimiento coinciden con los periodos de altos precios de nuestros productos de exportación, en particular de los metales; y de políticas económicas orientadas a una economía de mercado”, destacó la entidad monetaria.

También precisó que la década de mayor expansión del PBI fue la del 2001-2010 (5,6% promedio anual), seguida por la de 1951-1960 (5,5%).

¿Quiénes fueron los Presidentes de Perú en esa década?

Alejandro Toledo fue Jefe de Estado desde el 28/07/2001 al 28/07/2006, al frente de Perú Posible.

Alan García Pérez fue Jefe de Estado por 2da. vez entre el 28/07/2006 y el 28/07/2011, por el APRA.

¿Qué es de la vida de Alejandro Celestino Toledo Manrique? Perú intenta extraditarlo de USA desde 2017, acusándolo de lavado de activos, corrupción con Odebrecht, etc. etc. Perú quiere juzgarlo y condenarlo en vez de agradecerle.

¿Qué fue de la vida de Alan Gabriel Ludwig García Pérez? Él se suicidó cuando la policía fue a detenerlo más o menos por los mismos cargos que contra Toledo. El 17/04/2019, García se disparó en la cabeza, fue trasladado en estado grave al hospital Casimiro Ulloa, donde falleció luego de una extensa cirugía. Perú no hizo una autocrítica de todo ese asunto Odebrecht y cómo se ha utilizado para la persecución política tal como no sucedió en Brasil, por ejemplo.

-------------------------------

Más noticias de Urgente24

Coparticipación: el gobierno dispuesto a no cumplir la orden judicial

FdT derrapa contra CSJN mientras Massa gestiona: FMI dijo OK

Presión K a Alberto para que intervenga en un órgano clave

Grave: Periodistas de Casa Rosada compararon a Alberto con Videla y De la Rúa