Más dudas en Perú ¿Dónde está la democracia? 14 muertos ya

Y el Congreso aún no vota ningún proyecto de ley de adelanto de elecciones. Hay 2 alternativas presentadas:

abril de 2023 y

2024.

Pese a que la ola de protestas seguía en el país, el presidente del Congreso, José Williams, amplió la legislatura hasta el 31/01/2023.

El argumento de Williams es que este plazo es para “lograr un consenso que involucre a todos los grupos parlamentarios”.

Lo cierto es que dentro de esas reformas está el retorno a la bicameralidad y la reelección congresal. Las bancadas de derecha, como el fujimorismo, se aferran a esta posibilidad.

peru.jpg En el cartel lo que opina la mayoría en al menos 13 de los 14 departamentos que integran Perú.

Los hechos

A pedido del Ministerio Público, por la investigación de su supuesto intento de golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo pasará 18 meses en prisión preventiva, resolvió el Poder Judicial.

En la audiencia, el Ministerio Público argumentó que existe flagrancia porque Castillo ordenó a las Fuerzas Armadas. Además, la fiscalía sostuvo que el expresidente intentó fugarse y prueba de ello es que se dirigía a la Embajada de México cuando fue detenido por la Policía.

El 07/12, horas antes de que el Pleno del Congreso debata su vacancia, Castillo dio un mensaje con el que intentó cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros organismos del Estado. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no acataron sus órdenes por ser inconstitucionales y la Policía lo detuvo en flagrancia.

¿Podría decirse que el Congreso lideraba la democracia? ¿Cuál democracia? Eso es lo que está en debate con el Paro General horas atrás, mucha gente en las calles, represión feroz ordenada por 'los demócratas', que han asesinado al menos a 14 personas.

castillo peru.jpeg Pedro Castillo, en el medio: Su arribo a la Presidencia fue una protesta contra el Sistema, y eso le sobrevive porque está en la gente que sigue en las calles.

Un relato

Muy interesante el historiador José Carlos Agüero en el programa 'Al Filo', por La Mula TV, entrevistado por Javier Torres:

"Vemos en las calles una indignación muy honda que se ha traducido en rabia. Y esa rabia es respondida con desdén, no es recogida. Muchos actores, incluyendo los que tienen más poder, alimentan la rabia, que remordida se convierte en resentimiento y eso no creo que vaya a generar paz. Muy posiblemente lo que va a generar es un círculo".

"Si nosotros estamos indignados, si salimos a la calle y no compartimos enteramente la agenda, imagínate los que sí la sienten. Se sienten directamente agraviados, robados y, encima, reprimidos. Yo sé que hay subjetividades de por medio, como digo, realmente, siento que no es por banalizar el llamado de la gente, el deseo formulaciones constitucionales, bienvenidas las nuevas Constituciones, las viejas o cualquiera".

"Lo que yo creo que en estos momentos tiene que suspenderse el estado de emergencia. Es otro el momento, compañeros, el momento es de pedir que se suspenda el estado de emergencia que trae muerte, militariza a la sociedad, hay cosas que se deben dejar de hacer, hay que dejar de utilizar un lenguaje tan agraviante, tan estigmatizador, que casi directamente pone a disposición del uso de la fuerza a la población que está movilizada, que es esa que representa la fuerza de la democracia".

"Si no desactivamos esos dispositivos de represión y de coacción, ellos con el cuerpo que sale a la calle, con el cuerpo que ponen, todo ese discurso que hasta me repele porque siempre es el cuerpo del otro más subalterno y que no es el que está escribiendo en su universidad, eso va a generar más dolor y más sangre".

"Hay que suspender el estado de emergencia ya, cambiar al presidente del Consejo de Ministros, colocar gestores, el Acuerdo Nacional tendría que reunirse ampliado, sé que es el deseo, pero tiene que convocarlo la presidenta, los gobiernos regionales tienen que actuar".

"Hay que hacer política, hay que llenar el vacío. Todos los que podamos hacerlo, como ustedes lo están haciendo, cumpliendo el rol de intelectuales porque es importante, además, aportar discurso, que no sea la ofensa, el agravio, el terruqueo, la guerra, como es el lenguaje que se está usando inclusive dentro del Congreso".

toque de queda.png Cronograma del toque de queda vigente en regiones de Perú.

El debate

Muy relevante el debate propuesto por Jorge Rendón Vasquez en La Patria, de Lima:

"(...) ¿Y el Estado de Derecho?

Se supone que la Fiscal de la Nación debe conocer la Constitución y el Código Penal. ¿Se ha enterado de su contenido?

La imputación a Pedro Castillo del delito del delito de rebelión (“el que se alza en armas para variar la forma de gobierno”, Código Penal, art. 346º) es inadmisible. El Presidente de la República no se había alzado en armas. Sólo había hecho una declaración transmitida al público por la TV. Tampoco había disuelto al Congreso de la República, ni había impedido la reunión de los congresistas. Si lo hubiera hecho este no hubiera podido vacarlo. No había suscrito ninguna norma en respaldo de su dicho, y, por lo tanto, no había usurpado funciones que no le competían ¿Hay algún artículo del Código Penal que tipifique como ilegal la declaración que hizo? Ninguno. Revisen los entendidos este Código.

Se debe tener presente, además, que, según el artículo 117º de la Constitución, “El Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134º de la Constitución (la censura a dos consejos de ministros), y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.” Y Pedro Castillo, siendo Presidente de la República, no había incurrido en ninguno de estos supuestos, aunque hubiera declarado que disolvería al Congreso. Y, entonces, ¿en virtud de qué norma lo tienen retenido en una prisión?

No han leído, la Fiscal de la Nación y el juez que ha ordenado su detención, el artículo 2º-24-d de la Constitución?: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible.”

Se me dirá, claro, estas infracciones son parte constitutiva del Estado de Derecho en el Perú, que es informal para estar a tono con la abrumadora informalidad en las calles; en otros términos, aquí la superestructura política maneja a su gusto a la superestructura jurídica. Ya va disipándose la niebla que cubría esta procesión limeña de sucesos políticos y se comienza a ver la causa inmediata que llevó a Pedro Castillo a hacer esa declaración, el apoyo que le prometieron o que fue ficticio y la razón de la prisa loca de los congresistas que lo vacaron."

Una primera conclusión de este intríngulis es la aceleración de la agonía política de los congresistas y sus grupos, pretendidamente izquierdistas, que votaron por la vacancia de Pedro Castillo o se abstuvieron (...); otra conclusión es que la ingenua inmolación de Pedro Castillo lo reafirma, sin embargo, como un líder de las grandes mayorías sociales de nuestro país. Una primera conclusión de este intríngulis es la aceleración de la agonía política de los congresistas y sus grupos, pretendidamente izquierdistas, que votaron por la vacancia de Pedro Castillo o se abstuvieron (...); otra conclusión es que la ingenua inmolación de Pedro Castillo lo reafirma, sin embargo, como un líder de las grandes mayorías sociales de nuestro país.

