¿Juicio político a Alberto Fernández? Cuidado Massa y Wado

"Creo que esto es grave porque suponete que todos hiciéramos lo mismo: no nos gusta un fallo judicial y no lo cumplimos. ¿Frente a qué estamos? Todos tenemos que tener la actitud de cumplir un fallo judicial por más que no estés de acuerdo, que no te guste o que lo leas con algún ojo político y lo vincules a alguna cosa por otro lado. Los fallos se cumplen.