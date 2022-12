Coparticipación: La Corte Suprema falló a favor de Larreta

En el fallo la Corte consideró que la decisión que tomó responde a dos factores relacionados, por un lado, la verosimilitud del derecho invocado por la Ciudad de Buenos Aires, y por el otro, la necesidad de atenuar -durante el proceso- la alteración que causa el recorte de fondos en el normal desempeño de la administración porteña “y, por consiguiente en la calidad y cantidad de los servicios y bienes públicos que provee a su población.”

En otro de los párrafos, la Corte aclara que la decisión no afectará a las otras provincias. "Corresponde reiterar que la participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias. En efecto, sea cual fuere el resultado de este pleito los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria", sostienen los jueces.

El jefe de Gobierno porteño se enteró de la decisión de la Corte cuando encabezaba un brindis de fin de año en la sede del Ejecutivo, en el barrio de Parque Patricios.

"El fallo de la Corte Suprema de Justicia es una gran noticia para todos los argentinos. Es una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta. Tengo esperanzas, otra Argentina es posible", tuiteó Larreta después.

"Con el equipo estamos evaluando el fallo para, en el transcurso del día, tomar y anunciar las medidas correspondientes", agregó. Tales medidas estarían relacionadas con el aumento de impuestos que la Ciudad dictó para compensar los recursos recortados. El alcalde porteño había prometido derogarlos en caso de que la Corte restituyera los recursos.

