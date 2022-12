Alberto Fernández Campeón: 'En mi mandato ganamos 3 copas'

"Yo logré..."

En otro tramo de la entrevista radial, el primer mandatario admitió que no fue visitado por la Selección Nacional a diferencia de lo ocurrido en 1986 con Raúl Alfonsín, en 1990 con los subcampeones que se reunieron con Carlos Menem y en 2014 cuando Cristina Fernández de Kirchner recibió al plantel del DT Sabela en Ezeiza: “Es verdad, debo ser el único que no recibió la visita y no sé cuál es la causa. A mí me transmitieron el cansancio, la distancia. Además los homenajeados eran ellos, no era yo; ganaron los que jugaron, no era yo”, insistió.

Y agregó: “Yo digo: ‘Bueno, sí, debo ser el único que no los recibió, pero también creo que debo ser el único presidente que durante su mandato la selección ganó la Copa América, la Intercontinental y la del Mundo”.

Y siguiendo con la autorreferencialidad, indicó: "Lo único que deben querer los jugadores es descansar. Yo logré que los jugadores vieran la alegría del pueblo".

