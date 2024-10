La contundente decisión que tomó Telefe sobre Bake Off Famosos

Por otro lado, quienes siguen en carrera son Nacho Elizalde, Verónica Lozano, Eliana Guercio, Damián De Santo, Cande Molfese, Mariano Iudica y Callejero Fino.

En la noche del miércoles, Homs no pudo superar el reto técnico de pastelería, en donde se les pidió a los participantes una torre de galletitas con forma de naipes. Fue una de las peores participantes en esta sección del programa. Luego, vino el desafío creativo, donde se les pidió a los famosos que replicaran un meme en una torta.

"Masacote" fue la palabra que usó Christophe Krywonis para definir la última torta de Homs, un bizcochuelo de naranja con almíbar y ganache de esa fruta. "Tu meme está bien, pero te he visto en mejores situaciones con las tortas", dictaminó el francés.

Betular, por su lado, comentó que sentía una falta de almíbar y que el ganache debería haber estado mejor combinado. Maru Botana destacó la prolijidad de la producción pastelera, pero criticó la elección de los complementos: "Si hubieses puesto una mermelada, se hacía más liviana".

Embed - Cami Homs on Instagram: "De las experiencias más lindas que viví. Me dolió el Gracias a todos ustedes por la cantidad de amor que me dieron y me siguen dando. Y a ese grupo de gente increíble que me tuve la suerte de conocer. Los amo @bakeoffar @telefe"