Arde Telefe: Susana Giménez en guerra con su producción

Luego, el video que le quedó debiendo a L-Gante y otros desaciertos. Gustavo Descalzi contó que lo que enfureció a la conductora fue que hay segmentos que “fueron grabados hace una semana” y que podían haber sido borrados o editados para no hacerla quedar mal.

“Susana volaba de fiebre y no le ponían los carteles”, aseguró Damián Rojo. “En este estudio está muy lejos de las cámaras y no ve, entonces tienen que poner cartelería más clara”.

Además, Luis Bremer recordó cuando Licha (ex GH) se negó a acompañar a Úrsula Corberó pese al deseo de la conductora. “ Él cumplía lo que le decía la producción, habrá pensado ‘que no se me caiga Susana que se me descadera’” y Susana le decía ‘Si yo te digo que la acompañás, la acompañás’”.

image.png Susana Giménez y sus picantes cruces con la producción de su programa.

En Entrometidos, por su parte, Guillermo Pardini contó que alguien de la producción le envió un mensaje al aire revelando otro aspecto de la situación. “ Me decía ‘Estoy hasta el último instante del aire repitiéndole las cosas, y cuando sale al aire es como una hora en blanco. Nada’”, señaló el panelista.

Más contenido en Urgente24:

Alojarse en hermosas cabañas gratis en la Patagonia: Cómo conseguirlas

Los 5 destinos más elegidos para viajar en primavera

Aeropuertos: Un banco dará más accesos gratis a salas vip

Las playas a 1 hora de Buenos Aires que pocos conocen

Free shop en Argentina lanzó hasta 60% OFF en primeras marcas