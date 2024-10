Confirmada la ejecución de Yahya Sinwar y USA aconseja Alto el Fuego

Murió, según todos los indicios, en un enfrentamiento rutinario en Rafah con una fuerza de infantería y blindados israelíes, cuyas tropas no tenían idea de que el líder de Hamás (y el fugitivo más buscado por Israel) estaba en la zona.

Aparte de la muerte de Sinwar, la noticia más importante es que ningún rehén resultó herido en el incidente. Otros 2 terroristas murieron junto con él. Cada vez que se movía durante el año pasado, Sinwar se veía rodeado con frecuencia por un escudo humano en forma de grupos cambiantes de rehenes israelíes.

Los funcionarios de Defensa creen que los 6 rehenes asesinados por Hamás en Rafah a finales de agosto estuvieron retenidos junto a Sinwar en túneles de Hamás. En unos pocos casos, Israel se abstuvo de atacarlo por temor a las vidas de los rehenes que se encontraban cerca de él.

Sin embargo, fuentes de alto rango de las Fuerzas de Defensa de Israel aparentemente dijeron que, al igual que su colega Mohammed Deif –el jefe militar de Hamás que fue asesinado en julio en la zona de Mawasi en el sur de la Franja de Gaza–, Sinwar también se movía sin rehenes ocasionalmente.

Las fuentes dijeron que Sinwar también se movía sobre la superficie y no se escondía en túneles todo el tiempo. De hecho, fue asesinado sin rehenes cerca. Fue encontrado armado y con un chaleco antibalas. Junto a los cuerpos, los soldados encontraron dinero y documentos de identificación. En el caso de Sinwar, eran falsos.

(...) No está claro si los sucesores de Sinwar –uno de ellos puede ser su hermano menor, Mohammed– finalmente concluirán que si quieren vivir y salvar lo que queda del liderazgo de Hamas, deben llegar a un acuerdo y llegar rápidamente a un acuerdo.

El resto de la cúpula de Hamás, tanto dentro como fuera de la Franja de Gaza, seguirá en la mira de Israel. En vísperas del ataque del 7 de octubre, Sinwar envió a su adjunto, Khalil al-Hayya, a Qatar para informar al jefe de la oficina política de Hamás fuera de Gaza, Ismail Haniyeh. Después de que el ataque sorprendiera a Israel, Haniyeh y altos funcionarios de Hamás participaron en una oración de acción de gracias en un hotel de Doha. (...)

Parece que la decisión correcta por parte de Israel ahora sería regresar a la mesa de negociaciones con plena determinación. No está claro cuáles son las posibilidades de éxito, pero es mejor tratar de aprovechar el miedo de Hamás y la sensación de logro del lado israelí para forzar un acuerdo rápido. Incluso si las posibilidades no son altas, no hay tiempo que perder. (...)".

Embed #URGENTE | Un dron capta la agonía del líder de Hamás, Yahya Sinwar, antes de ser eliminado por las Fuerzas de Defensa de Israel. pic.twitter.com/84lUH5qqZK — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) October 17, 2024

Joe Biden

Joe Biden, presidente de USA, elogió la muerte de Sinwar y dijo que "este es un buen día para Israel, para USA y para el mundo". Al señalar la responsabilidad de Sinwar por el ataque del 07/10/2023, Biden destacó cómo ordenó al personal de operaciones especiales e inteligencia de USA que trabajara codo a codo con sus homólogos israelíes para ayudar a localizar y rastrear a Sinwar y otros líderes de Hamás que se esconden en Gaza.

"Ahora tenemos la oportunidad de que haya un 'día después' en Gaza sin Hamás en el poder y de que se alcance un acuerdo político que ofrezca un futuro mejor tanto para israelíes como para palestinos", dijo Biden.

Yahya Sinwar era un obstáculo insalvable para lograr todos esos objetivos. Ese obstáculo ya no existe, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Yahya Sinwar era un obstáculo insalvable para lograr todos esos objetivos. Ese obstáculo ya no existe, pero aún queda mucho trabajo por hacer.

Según una lectura del diálogo de Biden con Netanyahu, los 2 líderes también discutieron "cómo usar este momento para traer a los rehenes a casa y poner fin a la guerra con la seguridad de Israel asegurada y Hamás nunca más capaz de controlar Gaza".

El secretario de Estado de USA, Antony Blinken, llamó al presidente Isaac Herzog y lo felicitó por la eliminación de Sinwar.

Blinken señaló que "se había hecho justicia y el mundo ahora era un lugar mejor sin un hombre que fue responsable de la muerte de muchos civiles y que obstruyó cualquier proceso de paz en la región".

El asesor de seguridad nacional de USA, Jake Sullivan, de camino a Berlín con Biden, dijo a la prensa que la muerte de Sinwar "ofrece una oportunidad renovada que nos gustaría aprovechar" y que "tendremos que trabajar para garantizar que la muerte de Sinwar suponga un golpe a largo plazo para Hamás".

---------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La estafa masiva que está atrapando a los usuarios de Gmail

Nuevo mayorista arrasa con ofertas en cuidado personal y perfumes

La nueva función de Mercado Pago que llama la atención de todos

El Cantando 2024 se va a pique y nadie quiere agarrarlo: Quién se negó a tomar el mando