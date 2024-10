La estrella que podría dejar su histórico canal por El Trece

Como se mencionó anteriormente, esta movida estratégica responde a la necesidad de El Trece de competir contra el exitoso formato de Gran Hermano, que ha dominado el prime time en los últimos dos años. La potencial incorporación de Susana Giménez, junto a un elenco estelar, podría representar un punto de inflexión en la batalla por el rating televisivo argentino, marcando no solo el fin de una era sino también el comienzo de una nueva etapa en la televisión nacional.

En relación a los usuarios, no todos recibieron el cambio de manera favorable, o al menos no todos elogiaron a los intérpretes de la nueva ficción. En un video compartido por @canalnetar con la noticia, la mayoría se lanzó al ataque.

"Podrán tentarla. Su no quiere trabajar más y a Dady Brieva la gente no lo quiere", comentó @lali.ta1618. "Podrán tentarla. Su no quiere trabajar más y a Dady Brieva la gente no lo quiere", comentó @lali.ta1618.

"Por favor, Dady Brieva nunca. Es demasiado mala persona y ya perdió el encantó", agregó @calzettal.

"Mientras no estés vos o tu hermano, todo estará bien", sumó otro usuario en referencia a Tomás y Fernando Dente. "Mientras no estés vos o tu hermano, todo estará bien", sumó otro usuario en referencia a Tomás y Fernando Dente.

