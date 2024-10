Se termina el ciclo de Darío Barassi... ¿y se despide de El Trece?

En aquella oportunidad, el panelista Lucca Prensa de Team Ubfal indicó que la intención del canal de las tres pelotas sería que Barassi sea quien encabece el envío Operación Triunfo, el emblemático reality de talentos que volverá a la pantalla de Telefe y que sería el programa central de su programación el próximo año.

Baja en El Trece: A días de su relanzamiento, una panelista se despidió de Poco Correctos

Finalmente, Poco Correctos continuará en la pantalla de El Trece bajo la conducción de Carmen Barbieri y Nacho Otero, que ocuparán los lugares de Joaquín Álvarez y Leandro Leunis. Sin embargo, en las últimas horas una de las panelistas se despidió del ciclo, por lo que la producción deberá buscar un reemplazo antes del relanzamiento.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1849223647816208696?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1849218391732535640%7Ctwgr%5E70f20938b5e5a2e85c0dfb7a5ff9f0e3e34255ef%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fbaja-el-trece-dias-su-relanzamiento-una-panelista-se-despidio-poco-correctos-n588264&partner=&hide_thread=false María Belén Ludueña se despidió de Poco correctos y no pudo evitar emocionarse junto con sus compañeros que también le dedicaron unas bellas palabras: “Gracias por todo”. #lovieneltrece #PocoCorrectos pic.twitter.com/IpWrJn0my7 — eltrece (@eltreceoficial) October 23, 2024

La salida en cuestión es la de María Belén Ludueña, cuyo último programa fue en la jornada de ayer (miércoles 23/10). "Hoy queremos despedir a nuestra compañerita, Belén Ludueña, que es su último día en el programa", anunció Álvarez en primera instancia.

Visiblemente emocionada tras el video que le preparó la producción, la periodista afirmó:

Éstas son lágrimas de alegría, pero bueno, soy así, siempre lloro. Bueno, lo que ven es lo que soy, siempre lloro. Mi mamá en mi casa también debe estar llorando porque somos todos así Éstas son lágrimas de alegría, pero bueno, soy así, siempre lloro. Bueno, lo que ven es lo que soy, siempre lloro. Mi mamá en mi casa también debe estar llorando porque somos todos así

"Simplemente les quiero agradecer, son un equipo de la puta madre, no es fácil encontrar tan buenos equipos, así que primero agradecerles a ustedes, de todos y de cada uno me llevo algo especial", siguió.

Embed - MARIA BELEN LUDUENA on Instagram: "Hoy fue mi último día en @pococorrectoseltrece y como no podía ser de otra manera me despedí emocionada y llorando. Con los años estoy abrazando y aceptando mi sensibilidad y vulnerabilidad. Soy lo que soy! ♥ Cerrar ciclos no es fácil, pero nos empujan a seguir desafiándonos para continuar creciendo en lo que más nos apasiona. GRACIAS a mis COMPAÑEROS delante y detrás de cámara. Tuve la suerte de tener muy buena gente al lado y de cada uno me llevo algo especial. Agradecida a las autoridades de Canal 13 por darme trabajo y a @fernandezcoco10 por haberme hecho la propuesta. Trabajé con absoluta libertad. Gracias a USTEDES por el cariño que recibo por hacer lo que tanto me gusta! Es un placer acompañarlos todos los días! Gracias mi vida @jorgemacri por apuntalarme y valorar a una mujer independiente. Estoy segura que algo bueno vendrá y se lo encomiendo a la virgen! Qué así sea! ♥ pd: @joseoro6 tenes tarea " View this post on Instagram A post shared by MARIA BELEN LUDUENA (@mariabelenluduena)

"Agradecer a la gran producción que tenemos, con Juan Cruz a la cabeza, a todos los técnicos, a todos los camarógrafos, a los sonidistas, porque sin ellos no podríamos salir al aire, make up y vestuario también, y a las autoridades del canal, que me dieron la oportunidad de trabajar, de hacer lo que tanto me gusta, lo que me apasiona", manifestó.

Gracias a Adrián Suar, a Pablo Codevilla y a Coco Fernández, que fue el que me trajo, así que se lo quiero agradecer a él. A Jorge (Macri) que me está mirando, que es el alcalde, como le decimos, que me acompaña, me apuntala un montón, me da consejos, y le gusta y valora tener una mujer al lado independiente Gracias a Adrián Suar, a Pablo Codevilla y a Coco Fernández, que fue el que me trajo, así que se lo quiero agradecer a él. A Jorge (Macri) que me está mirando, que es el alcalde, como le decimos, que me acompaña, me apuntala un montón, me da consejos, y le gusta y valora tener una mujer al lado independiente

"Calculo que nos vamos a seguir viendo, porque me encanta lo que hago, me apasiona lo que estoy haciendo y quiero seguir creciendo, gracias chicos", celebró.

