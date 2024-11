Sigue fuerte el rally de Bitcoin y ya supera los US$ 84.500

image.png

El ratio NVT (Network Value to Transactions) de Bitcoin, actualmente en un mínimo de tres meses, sugiere que el activo no está sobrevalorado, lo cual reduce la probabilidad de una corrección inmediata. Este nivel más bajo del NVT indica que la subida de Bitcoin no está motivada por excesos especulativos, sino por fuerza transaccional, una señal de que la criptomoneda está en una fase de crecimiento más estable.