Respira América TV: Conserva dos ciclos que amenazaban con emigrar

No conforme con eso, en oportunidades anteriores el conductor manifestó su disgusto ante ciertos manejos de América TV, los cuales expuso tanto en redes sociales como en vivo. Incluso, el periodista de espectáculos se animó a coquetear con desembarcar en Telefe o en regresar a El Trece.

Pese a todo esto, la última actualización es que los dos magazines permanecerán en la grilla del medio en 2025.

Final anunciado: Informan que Marcelo Tinelli no renovará contrato en América TV

Durante la tarde de hoy (lunes 11/11) Carlos Monti informó en el envió Entrometidos de Net TV que el propio Marcelo Tinelli le confió que no renovará su contrato con América TV, donde ejerce el rol de director artístico. Por otro lado, el conductor indicó que desde el canal tampoco hay interés en extender el vínculo.

"En el fútbol y en el medio cuando se termina un contrato y no lo renuevan no es renuncia, es voleo en el traste", espetó la panelista Débora D'Amato a modo de introducción, y luego Monti tomó la posta:

Quien no va a seguir como director artístico/programador de América TV es Marcelo Tinelli. Su contrato termina el 31 de diciembre, no hay renovación, ni de parte del canal ni de parte de él Quien no va a seguir como director artístico/programador de América TV es Marcelo Tinelli. Su contrato termina el 31 de diciembre, no hay renovación, ni de parte del canal ni de parte de él

Y agregó: "Me dice él: 'Mirá, Carlos, se termina el contrato, no renuevo, no quiero seguir como programador de América'. Queda una charla pendiente con Juan Cruz Ávila que, teóricamente, estaría organizando su desembarco en América el 1 de diciembre. Aún no hubo llamado".

"La idea que Marcelo tiene es si puede celebrar los 20 años de 'ShowMatch' en América el año que viene, pero está todo a decidirse. Lo concreto es que Marcelo ya me confirmó que no sigue en América como gerente de programación, que renuncia y no quiere seguir en ese puesto. Y también es cierto que tampoco le dijeron: 'Queremos que sigas'", concluyó el presentador.

De este modo, Tinelli dejaría de ocupar un cargo ejecutivo en la señal del Grupo América, aunque seguiría ligado al mismo en otro rol.

