“Seguiremos trabajando en recuperar vínculos que permitan modernizar y capacitar a nuestras fuerzas al estándar de la OTAN”, sostuvo Petri entonces.

Mercenarios argentinos en Ucrania no es un rumor

De los 14 mil latinoamericanos que fueron a combatir a Ucrania, claramente los argentinos constituyen una minoría, así lo señala el gobierno de Rusia y varias agencias de noticias como EFE y Al Jazeera, que revelaron quienes están empuñando armas por Kiev.

Pero, de esos 25 argentinos que llegaron como mercenarios a Ucrania, sólo quedan la mitad, según cifras que difundió Pagina 12: lamentablemente estos argertinos han muerto en una guerra que no es suya.

Desde el año pasado, el Kremlin ha venido informando de la presencia de mercenarios argentinos, y de otras nacionalidades, del lado de Ucrania.

En septiembre pasado, incluso Rusia divulgó que juzgó a 25 combatientes extranjeros, entre los cuales había argentinos.

En el marco de la investigación penal se han reunido pruebas que han permitido acusar a otros 25 extranjeros, entre los cuales hay ciudadanos de Australia, Austria, Argentina, Bélgica y otros países

image.png Mercenarios argentinos en Ucrania

"Según distintos testimonios, el principal interés por sumarse a las milicias coordinadas desde Kiev era el pago ofrecido, de aproximadamente 600 dólares mensuales por desarrollar diversas tareas en la retaguardia. En cambio, pocos son los que llegan a cobran los tres mil dólares mensuales por participar en operaciones militares en el frente, donde el riesgo de perder la vida es excepcionalmente alto", explica Página 12.

Franco, un militar argentino que lucha en Ucrania, dialogó el año pasado con La Nación. El mercenario argentino dijo que no siente miedo pese a que se encuentra bajo fuego por otra nación.

De 27 años, soltero, nació en el sur de la Argentina, en una localidad que prefiere no identificar. Anteriormente fue cadete en la Fuerza Aérea Argentina y estuvo en el Ejército Argentino.

image.png Franco, el militar argentino que lucha en Ucrania

“En 2018 me planteé la posibilidad de venir, pero era difícil hacer contactos ya que oficialmente no podían haber extranjeros debido a uno de los tratados de Minsk. Siempre apoyé el lado ucraniano. Me opongo a la idea del separatismo y a la violación de la soberanía por parte de la Federación Rusa. El 24 de febrero de 2022, cuando comenzó la invasión a gran escala y Ucrania dos días después creó la Legión Internacional, me decidí a venir, y finalmente pude viajar a finales de junio de 2022″, cuenta.

"Vive ahora en un departamento de Kherson que comparte con otro combatiente argentino que prefiere no darse a conocer. “No sé el número exacto de argentinos que están peleando en Ucrania en este momento, pero creo que son aproximadamente 15. Solo he estado con dos (con quienes se sacó una foto con la bandera argentina) y personalmente conozco a cinco″, aclara.

Es que tres días despúes de la invasión rusa a Ucrania del 22 de febrero del 2022, las autoridades de Kiev crearon la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania y lanzaron una convocatoria global a través de su red de embajadas, incluida la sede diplomática en Buenos Aires.

Esta Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania agrupa por estos días a todos los mercenarios de origen extranjero que combaten contra Rusia. Incluyen a brasileños, venezolanos, peruanos, costarricenses, argentinos y colombianos, muchos de los cuales están en el mercado informal de trabajo en su país y quieren enlistarse por la promesa de 600 dólares mensuales, no por una 'corazonada' pro-Kiev.

La agencia RT acusa a Kiev de entrenar terroristas en Siria

La agencia prorrusa RT divulgó este martes que el frente de Kiev tiene cooperación de terroristas de Siria.

El medio de comunicación aseguró que Ucrania envió a sus instructores militares a Damasco, para entrenar a militantes de Hayat Tahrir al Sham, anteriormente conocida como Frente al Nusra, para que combatan contra las tropas rusas que se encuentran en tal nación árabe.

RT accedió en exclusiva a evidencias irrefutables de la cooperación de Ucrania con terroristas islamistas

"Un militar sirio contó que fuentes del Ejército en la provincia de Idlib, donde se basa Hayat Tahrir al Sham, afirmaron que a la provincia han llegado de manera ilegal varios ucranianos que están preparando a militantes del grupo terrorista para 'atacar a las tropas sirias basadas en la provincia de Hama y a las fuerzas rusas ubicadas en la base aérea siria de Jmeimim'", expresó RT este martes.

"Hace apenas un par de semanas, finalmente obtuvimos la confirmación real de la presencia de instructores ucranianos en Siria. Vinieron a entrenar a la llamada oposición, que en realidad son terroristas, para enseñarles tecnologías y prácticas avanzadas, en particular cómo controlar vehículos aéreos no tripulados kamikaze, drones FPV", indicó un militar ruso en Siria.

El militar también declaró que hay pruebas irrefutables en video del traslado de armas y municiones de última generación de fabricación estadounidense al país árabe.

En este video se ve claramente el traslado, bajo la apariencia de ayuda humanitaria, de drones kamikaze avanzados, o municiones de bombardeo, como los llama EE.UU. En concreto, un sistema Switchblade 600

De hecho, según los servicios especiales sirios, los ucranianos ofrecieron drones al grupo yihadista a cambio del reclutamiento de terroristas para luchar contra Rusia en la zona de la operación militar especial.

En medio de esta grave denuncia, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, confirmó que Kiev entrena a los terroristas en coordinación con Washington.

"En territorio sirio, el régimen de Zelenski, en coordinación con los estadounidenses, está entrenando a terroristas de Hayat Tahrir al Sham en nuevas tecnologías para la producción de vehículos aéreos no tripulados con el fin de realizar operaciones de combate contra las FF.AA. rusas en Siria", declaró.

