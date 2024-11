"Pura ficción": Rusia niega diálogo Trump-Putin sobre Ucrania

image.png Mucha especulación e incertidumbre sobre el destino de Ucrania y el mundo con Trump en el poder.

Peskov agregó que Putin no tenía planes específicos de hablar con Trump en este momento. La semana pasada el Kremlin también desmintió informes occidentales sobre una presunta llamada entre el republicano y el ruso.

Hay mucha especulación e incertidumbre sobre cómo Trump pretende poner fin a la guerra de Ucrania en un día, como prometió. Según supo The Wall Street Journal, el entorno de Donald Trump seguirá suministrando armas a cambio de que Kiev renuncie al menos temporalmente, a sus deseos de unirse a la OTAN.

Elon Musk-Putin

Una semana antes de las elecciones el kremlin desmintió un informe exclusivo The Wall Street Journal que afirmaba que el magnate Elon Musk había estado manteniendo contacto secreto con Vladimir Putin desde finales de 2022.

El portavoz de la presidencia rusa, Dimitry Peskov, sostuvo que la nota es “fake” y que el mandatario ruso y el fundador de Spacex mantuvieron solo una "conversación de duración media antes de 2022" sobre tecnologías más visionarias y soluciones tecnológicas para el futuro, “en qué se centra, en comparación, digamos, las direcciones del desarrollo tecnológico que Musk considera prometedoras, Putin habló sobre cómo van las cosas con nosotros".

image.png Semanas atrás, Rusia había desmentido contacto secreto entre Musk y Putin.

"Todo eso es falso, es una información absolutamente falsa publicada en el diario” y la atribuyó a la "feroz lucha política en materia electoral”. "Los oponentes no desdeñan nada". Y recordó que, una semana antes apareció información sobre las conversaciones de Putin con Donald Trump. “Esto no es cierto, esto no es cierto”, concluyó.

WSJ citó la restricción del uso de Starlink en Ucrania, la entrevista de Tucker Carlson en X con Vladimir Putin, y su apoyo a plan de paz del ruso para mostrar su supuesta afinidad con el ruso en sintonía con Donald Trump.

Esto planteó preocupaciones de seguridad nacional ya que las relaciones de SpaceX con la NASA y el ejército de EE.UU. pueden haber otorgado a Musk acceso a información gubernamental sensible e inteligencia de EE.UU.

Tras su triunfo histórico, Donald Trump contó que había hablado con unos 70 líderes mundiales, incluido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, llamada a la que también se unió Elon Musk.

