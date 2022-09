"Hace 20 días, cuando se fue Viviana Canosa de acá, nos tuvimos que comer las puteadas de los fanáticos de Canosa que nos decían que estábamos censurados, que éramos el canal de Massa y no sé cuántas boludeces más porque nos llamó la Dirección del canal y nos pidió que no pasáramos escraches, con mucho criterio, porque los escraches llaman a la violencia", había comenzado Etchecopar.

Yo no me sentí censurado porque hay que usar la lógica dentro del periodismo y hay que saber hasta dónde se va. Uno puede pedir a la Justicia que juzgue y enojarse con los ilícitos, pero hoy se descarta esta noche Yo no me sentí censurado porque hay que usar la lógica dentro del periodismo y hay que saber hasta dónde se va. Uno puede pedir a la Justicia que juzgue y enojarse con los ilícitos, pero hoy se descarta esta noche

"Realmente, desde Lisandro de la Torre, nunca vimos un hecho así. Empezaron a tuitear algunos que no creían nada. No podemos hacer un River y Boca con esto. Hoy tenemos que estar todos enfilados detrás de Cristina. Hoy somos todos la vicepresidenta y estamos para ayudarla. No hay opositores, no hay a favor ni en contra", dijo.

Para cerar, subrayó:

En este momento y hasta que esto se esclarezca, todos somos Cristina En este momento y hasta que esto se esclarezca, todos somos Cristina

Mientras tanto, en América TV, señal de mismo multimedios, el conductor Alejandro Fantino rescató también "la decisión que tuvo este canal de decir: 'hasta acá llegamos, de ahora en más vamos a tratar de tener una mirada mucho más calma de las cosas porque hay mucha locura, enojo y se pasan límites permanentemente'".

En ese sentido, tambié se diferenció de Canosa:

Hay mucha gente enojada y mucha gente que necesitaba desde el otro lado un discurso para autojustificarse e identificarse. El canal decidió que no y lo que quiero decir es que, la verdad, tenían razón. Es momento de parar, salir mejores y aprender de esto Hay mucha gente enojada y mucha gente que necesitaba desde el otro lado un discurso para autojustificarse e identificarse. El canal decidió que no y lo que quiero decir es que, la verdad, tenían razón. Es momento de parar, salir mejores y aprender de esto

