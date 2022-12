CFK 2023: Intendente K planteó la teoría de la "calentura"

"Cristina (Fernández) dijo que iba "a hacer lo que tenga que hacer' y me quedo con esa frase. Lo de no presentarse lo imagino como declaración desde la calentura, después de un partido en el cual te bombearon. Creo que su candidatura depende de lo que hagamos nosotros y cómo lo trabajemos", explicó el jefe comunal en declaraciones a la radio AM 530.