“Porque no aceptamos las bajas masivas que afectan a decenas de miles de compañeros que sobreviven con el programa potenciar Trabajo, la falta de alimentos en los comedores populares y la burla de un bono miserable que pone de manifiesto que el ajuste del FMI golpea brutalmente a los que menos tienen, desde las 13:00 salimos del Obelisco hacia el Ministerio de Desarrollo”, concluyen.

Mundial y protesta

“La felicidad de nuestro pueblo por el campeonato mundial obtenido, es maravillosa, justa y merecida. Pero para que sea completa a millones de compañeros no les debe faltar lo mínimo e indispensable para pasar las fiestas”, argumentó el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, sobre esta nueva protesta.

image.png La ministra Victoria Tolosa Paz, protagonista de un banner de la Unidad Piquetera.

Por su parte, Silvia Saravia, Coordinadora Nacional Territorial de Libres del Sur explicó en declaraciones al portal Infobae: “Los reclamos tienen que ver, en primer lugar, con que no llegan las herramientas a los espacios de trabajo. Tampoco están llegando los alimentos como el ministerio se había comprometido, y no tenemos ninguna certeza de que lleguen durante el fin de semana. Además, no han resuelto varías situaciones de suspensiones del Potenciar Trabajo que nosotros consideramos totalmente injustas”.

“Por la tarde haremos un partido de la Argentina contra el ajuste, y a la noche haremos un brindis mostrando lo que la ministra Tolosa Paz decidió que llegue a las mesas de miles de familias”, agregó.

“Este jueves la Unidad Piquetera acampará frente a Desarrollo Social contra la política de ajuste que lleva adelante el Gobierno y que ejecuta la ministra Victoria Tolosa Paz en el peor mes del año, en diciembre, en medio de la expectativa y ahora de los festejos por el mundial, esperando arteramente que pase desapercibido”, añadió por su parte, Belliboni.

Según el dirigente de izquierda, la funcionaria ya dio “20.400 bajas de titulares del Potenciar Trabajo afectando a miles de compañeros y compañeras, algunas de ellas colocando solamente el mote de ‘instrucción ministerial’ para justificarlas, es decir en forma arbitraria”.

